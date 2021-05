Alta Valsesia quasi tutta “Covid free”: preoccupa solo Quarona

Alta Valsesia in gran parte a zero casi di Covid. Rimangono invece più alti i numeri di Quarona.

Alta Valsesia, pochissimi contagi

In alta Valsesia il virus corre poco: per la gran parte, la Valsesia si può considerare “Covid free”. Tra l’altro, a questo proposito questa settimana c’è stata anche una proposta del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ipotizzava per i piccoli centri montani di estendere subito a tutte le fasce di età la possibilità di vaccinarsi, con l’obiettivo di poter uscire dalle restrizioni e quindi avviare una stagione turistica “normale”.

A Quarona

Per il resto, in Valsesia resta un poco sopra la media soprattutto il dato di Quarona, dove fino a ieri sera si contavano 43 persone positive (il che non significa ammalate). Si tratta del 10 per cento circa della popolazione, più di ogni altro centro della zona. Appaiono invece più tranquille le situazioni di Borgosesia (59 casi), Varallo (35), Valdilana (44) e soprattutto Gattinara, che con i suoi 18 positivi vanta una percentuale tra le più basse della zona.

Gli altri centri

Situazione sotto controllo anche negli altri centri della bassa Valsesia, da Serravalle (14) a Grignasco, da Romagnano (9) a Ghemme (sempre 9). In Valsessera si contano meno di 20 positivi in tutto.