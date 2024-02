Alternativa Popolare arriva in Valsesia: Paolo Ferrari è il coordinatore. E’ il movimento cui fa riferimento anche “Piemonte al centro” di Paolo Tiramani.

Alternativa Popolare arriva in Valsesia: Paolo Ferrari è il coordinatore

Il movimento “Alternativa Popolare” arriva in Valsesia con un proprio rappresentante. L’incontro dello scorso ottobre 2023 all’albergo Italia alla presenza del segretario nazionale Stefano Bandecchi, in cui è stata presentata l’associazione culturale Piemonte al Centro, ha portato alla formazione di un gruppo anche in Valsesia.

Nei mesi a seguire si sono intensificati i rapporti con gli esponenti di Alternativa Popolare il nuovo movimento di centro, voluto dal sindaco di Terni e patron di Unicusano. Il 27 e 28 gennaio si è svolta la prima assemblea programmatica nazionale a Terni che ha visto la partecipazione di esponenti piemontesi.

Individuato il coordinatore locale

Su indicazione degli stessi iscritti dell’area vercellese è stato individuato come coordinatore provinciale per il territorio di Vercelli il professor Paolo Ferrari, 65 anni, residente a Borgosesia, già consigliere comunale ed ex presidente dell’area protetta del Parco Valsesia. Insieme con gli esponenti di Alternativa popolare novaresi e vercellesi, promuoverà dibattiti e incontri con l’aiuto dell’associazione culturale “Piemonte al Centro” voluta da Paolo Tiramani.

«Nel ringraziare per la fiducia il presidente nazionale onorevole Paolo Alli e il coordinatore regionale Daniele Cantore, ricordiamo che è possibile iscriversi ad Alternativa Popolare direttamente dal sito internet o contattando il nuovo Coordinatore Provinciale», spiegano dal movimento.