Altra abbondante nevicata: a Mera si va verso i 140 centrimetri di accumulo. Brindano i gestori delle stazioni sciistiche. Intanto la perturbazione si sta esaurendo.

Altra abbondante nevicata: a Mera si va verso i 140 centrimetri di accumulo

E’ certamente un inverno generoso di neve. Anche oggi, sabato 14 febbraio, la prevista “nevicata di San Valentino” è arrivata puntualmente sulle montagne della zona, contribuendo ad aumentare l’altezza complessiva dell’accumulo. Il nivometro posizionato a 1500 metri all’alpe di Mera ha superato i 130 centimetri e sale verso i 140.

Neve abbondante anche sulle altre stazioni sciistiche della zona: sia a Bielmonte, poco più basso di Mera, sia – a maggior ragione – sulle piste del Monte Rosa. Una manna per i gestori degli impianti, che possono proseguire senza intoppi nella loro attività stagionale.

Perturbazione in esaurimento

Più a valle meno e neve e più pioggia, mano a mano che si scende di quota. Iniziate nella serata di ieri, le precipitazioni sono comunque destinate a esaurirsi nel corso del pomeriggio.

«Fenomeni in attenuazione a partire dalle prime ore del pomeriggio di sabato sull’alto Piemonte – spiega il meteorologo Andrea Vuolo -, entro sera anche sul resto della regione, in attesa poi di una domenica decisamente più soleggiata e mite tuttavia con al seguito l’arrivo di un’altra perturbazione entro la tarda serata».

Foto da WebcamMera

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook