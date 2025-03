Altra neve in montagna, martedì arriva anche un’ondata di freddo. Buone notizie per le stazioni sciistiche di Mera e Bielmonte, che possono portare la stagione sino a fine marzo senza problemi.

Altra neve in montagna, martedì arriva anche un’ondata di freddo

Superato il metro di coltre bianca sul nivometro posizionato all’alpe di Mera. Ovviamente non è tutta neve fresca, ma senza dubbio le precipitazioni degli ultimi giorni hanno dato un controbuto importante. Una buona notizia soprattutto per gli operatori turistici e gli appassionati di sci: con questo nuovo apporto di neve, anche a Mera e a Bielmonte la stagione può concludersi senza nessun problema sino alla fine di marzo.

Nel comprensorio di Alagna, dove le piste sono a quota più elevata, la stagione dello sci proseguirà invece fino al 21 aprile.

Arriva anche il freddo

Questa l’evoluzione del tempo secondo le ultime indicazioni degli esperti del Centro meteo Piemonte: «Un parziale miglioramento si avrà nel corso della giornata di domenica con qualche schiarita in più da est e residua instabilità limitata al Piemonte occidentale e relative zone alpine. A seguire è atteso un temporaneo afflusso di aria fredda che farà calare in modo sensibile le temperature, specialmente in quota tra la serata di lunedì e la giornata di martedì».

Per la giornata di martedì è infatti atteso un sensibile calo delle temperature (soprattutto le massime), che per un paio di giorni si posizioneranno su livelli decisamente poco primaverili. Da mercoledì pomeriggio in poi inizia un parziale recupero, ma la situazione resterà instabile per tutta la prossima settimana.

