Bimba cade dal balcone del terzo piano: paura a San Maurizio d’Opaglio

Una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano: è accaduto ieri sera, martedì 19 maggio, a San Maurizio d’Opaglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 in via Roma, nel centro del paese affacciato sul lago d’Orta.

La piccola è precipitata nell’area parcheggio sotto l’edificio. L’allarme è scattato subito grazie alle persone presenti, che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i volontari dell’Anpas locale.

I primi soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, la bambina ha superato la ringhiera del balcone e ha perso l’equilibrio. La caduta da un’altezza di alcuni metri ha reso necessario un intervento immediato e particolarmente delicato.

I soccorritori hanno prestato le prime cure alla piccola direttamente sul luogo dell’incidente. Le sue condizioni hanno spinto il personale sanitario ad attivare il trasporto urgente verso una struttura specializzata.

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Il trasferimento a Torino

È stata quindi richiesta l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale Regina Margherita di Torino. La bambina è partita in codice rosso, il livello di massima gravità previsto per le emergenze sanitarie.

La notizia ha scosso San Maurizio d’Opaglio, dove l’incidente è avvenuto in una zona centrale e frequentata. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della caduta.

Foto d’archivio

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