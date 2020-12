Amazon dona mezzo milione di pasti al Banco Alimentare e oltre 440 cesti ai volontari dell’associazione.

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, Amazon continua la sua attività di supporto al Banco Alimentare. La recente donazione consentirà ai comitati locali di Veneto, Piemonte, Lazio e Campania di distribuire un totale di mezzo milione di pasti a famiglie e persone bisognose.

Un pensiero anche ai volontari

Inoltre, l’azienda donerà 120 cesti di prodotti natalizi destinati ai volontari del Banco Alimentare del Piemonte come ringraziamento per il loro instancabile e prezioso contributo nel corso dell’ultimo anno. Quest’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio assunto da Amazon a sostegno delle comunità in cui i suoi dipendenti vivono e lavorano, grazie all’attività dei comitati territoriali Amazon.

Una collaborazione avviata 5 anni fa

La collaborazione tra Amazon e il Banco Alimentare è stata avviata nel 2015 con il primo centro di distribuzione a Castel San Giovanni. Ora Amazon effettua donazioni al Banco Alimentare anche dai centri di distribuzione di Passo Corese, Vercelli, Torrazza Piemonte e dai centri di distribuzione cittadini PrimeNow a Milano e a Roma, per una media di circa 20 tonnellate di cibo ogni sei mesi.

