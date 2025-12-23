Ambulatorio itinerante, raggiunte le 230 presentazioni sanitarie. Ecco i nuovi appuntamenti in Valsesia e Valsessera.

L’ambulatorio medico mobile ha superato, tra Valsesia e Valsessera, le 230 prestazioni specialistiche di screening erogate complessivamente fra visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, visite pediatriche e oculistiche.

Nel complesso – riferisce l’Asl – sono state una trentina le persone che hanno usufruito del servizio sottoponendosi sia alla visita del cardiologo sia dell’oculista durante la giornata di mercoledì 17 dicembre, in cui l’ambulatorio ha fatto tappa per la seconda volta a Cellio con Breia, con a bordo un cardiologo, un oculista e il personale infermieristico a supporto. Ci era già stato lo scorso sabato 6 dicembre offrendo visite ginecologiche e pediatriche».

“Servizio apprezzato dagli utenti”

«Con circa 230 prestazioni di screening erogate sinora constatiamo con piacere che il servizio è apprezzato dalla popolazione della Valsesia e della Valsessera – commenta il direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci –. Come abbiamo già avuto modo di spiegare si tratta di un’iniziativa sperimentale pensata per dare una risposta concreta a chi vive in territori in cui c’è carenza di medici di medicina generale».

«Da più parti ci è già stato chiesto se proseguirà anche nel 2026. Al termine delle 10 tappe del tour, che si concluderà il 29 dicembre, faremo un bilancio complessivo e valuteremo anche quali possibilità avremo per reperire nuovi fondi da investire nel progetto, anche con l’eventuale coinvolgimento di altre realtà territoriali».

Sabato 20 dicembre poi la struttura mobile è stata a Boccioleto con la presenza di un ginecologo e di un pediatra grazie ai quali è stato possibile sottoporsi a visite ginecologiche, ecografie e pap test, oltre a visite pediatriche.

I prossimi appuntamenti

A bordo dell’ambulatorio vengono effettuate visite di screening e rilasciate certificazioni. Nelle giornate di presenza di cardiologo e oculista è possibile effettuare visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, visite oculistiche, fundus oculi.

Questi i prossimi appuntamenti: sabato 27 dicembre a Guardabosone gli ambulatori di ginecologia e pediatria; lunedì 29 dicembre a Coggiola gli ambulatori di ginecologia. Sarà questa l’ultima tappa del tour.

