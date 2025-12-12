Ambulatorio mobile: 160 prestazioni nei primi quattro giorni. Buona affluenza al camper che ha toccato alcuni centri in Valsesia e Valsessera. Ecco le prossime date.

Ambulatorio mobile: 160 prestazioni nei primi quattro giorni

Sono circa un centinaio le persone che hanno già usufruito del servizio dell’ambulatorio medico mobile, che in queste prime quattro giornate ha percorso i comuni della Valsessera e della Valsesia. In totale, sono state effettuate circa 160 prestazioni specialistiche, tra cui visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, visite pediatriche e oculistiche, rispondendo così concretamente alle esigenze di salute della popolazione locale.

L’ambulatorio ha già toccato i comuni di Coggiola, Scopello, Cellio con Breia e Cravagliana, raccogliendo numerosi riscontri positivi da parte degli utenti. Il direttore generale dell’Asl Vercelli, Marco Ricci, ha espresso soddisfazione per il bilancio delle prime giornate di sperimentazione del servizio, ideato per contrastare la carenza di medici di medicina generale in alcune aree. «In queste settimane abbiamo ricevuto riscontri favorevoli e ringraziamo anche gli amministratori locali per l’ottima accoglienza riservata al personale sanitario coinvolto».

Continua il tour del camper

Il tour dell’ambulatorio medico mobile proseguirà nelle prossime settimane fino alla fine di dicembre, con un totale di 10 appuntamenti previsti, coprendo un bacino d’utenza che supera i 6.500 abitanti, considerando anche i comuni limitrofi. Durante il tour, i professionisti a bordo offrono prestazioni di screening, tra cui visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, visite oculistiche, ecografie, pap test e visite ginecologiche, con la possibilità di accedere anche a visite pediatriche nei fine settimana.

Le prossime date

Il programma delle prossime tappe dell’ambulatorio medico mobile è il seguente:

sabato 13 dicembre – Scopello: Ambulatori di Ginecologia e Pediatria

mercoledì 17 dicembre – Cellio con Breia: Ambulatori di Cardiologia e Oculistica

sabato 20 dicembre – Boccioleto: Ambulatori di Ginecologia e Pediatria

martedì 23 dicembre – Mollia: Ambulatori di Cardiologia e Oculistica

sabato 27 dicembre – Guardabosone: Ambulatori di Ginecologia e Pediatria

lunedì 29 dicembre – Coggiola: Ambulatori di Ginecologia

