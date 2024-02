Arpa Piemonte: domani allerta giallo in Valsesia per la neve. In arrivo nelle prossime ore una perturbazione che caratterizzerà tutta la giornata di domani.

Arpa Piemonte: domani allerta giallo in Valsesia per la neve

L’Agenzia regionale di protezione ambientale ha lanciato un allerta giallo per la giornata di domani in Valsesia e alto Biellese. Si tratta di un allerta che riguarda la neve, attesa anche a quote relativamente basse (non fino alla pianura comunque).

Nulla di cui allarmarsi: l’allerta giallo di Arpa mette in guarda solo da possibili disagi lungo le strade. Però è una conferma delle previsioni che già da qualche giorni stavano trovando riscontro, vale a dire di una decisa ripresa dell’inverno con precipitazioni e temperature assai più basse di quelle a cui questo inizio di anno particolarmente mite ci aveva abituati.

Queste le previsioni sull’accumulo di neve del Centro meteo Piemonte: «Entro fine giornata possibili fino a 20-50 centimetri sulle Alpi in base alle zone più interessate dalle precipitazioni dai 1500 metri, possibili 1-5 centimetri intorno ai 400 metri di quota tra Langhe, Cebano, Monregalese, fino a 10-15 centimetri dai 600 metri e fino a 20-25 centimetri sopra i 700 metri. Possibili criticità sull’A6, Torino Savona, soprattutto nel tratto a confine con la Liguria».

Una settimana di maltempo

In realtà, secondo molti siti specializzati, buona parte della prossima settimana dovrebbe essere caratterizzata da piogge più o meno insistenti, e da un generale maltempo. Un “maltempo” che in realtà è una vera boccata di ossigeno per le falde acquifere, per la vegetazione e per i boschi, provati da un lungo periodo di scarsità di acqua.