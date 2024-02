Fine settimana freddo e nuvoloso: per lunedì previste pioggia e nevicate. Colpo di coda dell’inverno dopo un inizio anno particolarmente mite.

Fine settimana freddo e nuvoloso: per lunedì previste pioggia e nevicate

E’ in arrivo «aria più fredda di origine artico-marittima che nel weekend determinerà un generale calo delle temperature, più sensibile sulle Alpi. Per il fine settimana rimarrà dunque attiva una certa variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche rovescio nel pomeriggio e sera di sabato su pedemontane e Alpi nordoccidentali della regione. Domenica è atteso un aumento generale della nuvolosità, specialmente nella seconda parte di giornata, per l’avvicinamento di una nuova e più intensa perturbazione che potrebbe interessarci a inizio settimana».

Così il Centro meteo Piemonte presenta la situazione per questo fine settimana. Un weekend dunque caratterizzato da una situazione invernale, dopo un inizio anno particolarmente mite.

Probabile pioggia e neve da lunedì

E l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere sullo stesso tenore. Anzi, molti siti meteo prevedono piogge diffuse e continue, con nevicate anche a quote relativamente basse (anche sotto i mille metri). Un quadro che deve comunque essere ancora confermato in base all’evoluzione di questi giorni.

Intanto nella mattinata di oggi in alcune zone è addirittura arrivata qualche manciata di grandine, o neve ghiacciata.