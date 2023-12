Arriva il Fohen: vento in pianura, e si alzano ancora le temperature. Si prospettano giorni di clima quasi primaverile in tutto il Piemonte. Niente neve in vista, e nemmeno pioggia: già si prospetta l’incubo della siccità.

Arriva il Fohen: vento in pianura, e si alzano ancora le temperature

Sarà un fine settimana caratterizzato da cieli per lo più sereni, temperature con massime fino a 15 gradi e possibili venti. E’ quanto porta l’arrivo del Fohen.

Come segnala il Centro meteo Piemonte, «è confermata la previsione dei forti venti di Foehn in arrivo nelle prossime ore, già in intensificazione sulle alte valli (pensate che questa mattina è stata registrata una raffica di 110 chilometri orari a Susa Pietrastretta). E nel pomeriggio si estenderà a gran parte delle valli con raffiche tempestose in serata. Tra la tarda sera e la notte l’alito caldo del Foehn farà irruzione anche su parte della pianura tra il Torinese e il Biellese con temperature che potranno salire fin verso i 20 gradi anche in piena notte, le raffiche più intense sono attese sulle pianure esposte agli sbocchi vallivi della Val Susa, Val di Lanzo e Val Chiusella.

In queste zone si potrebbero raggiungere localmente gli 80-90 chilometri orari, punte fino a 100-110 nei fondovalle alpini. Seguirà un venerdì tipicamente primaverile con ancora vento a tratti specialmente sul Piemonte occidentale e temperature massime fino a 20-22 gradi».

Precipitazioni zero

In tutto questo quadro non c’è traccia né di neve, né di pioggia. Anzi, le alte temperature contribuiscono a sciogliere la poca neve arrivata tra novembre e dicembre, mettendo anche in difficoltà le stazioni sciistiche a quote più basse, che dovrebbero usare gli impianti per l’innevamento artificiale, ma ovviamente le temperature alte non aiutano.