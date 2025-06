Arriva il Totobeauty: in gioco con Notizia Oggi i professionisti della bellezza. In gara a suon di coupon parrucchieri, estetiste, massaggiatrici e altri esperti del look.

Da molti anni la cura del corpo è stata rivalutata, sia per quanto riguarda un discorso di benessere e tutela della salute, sia per quanto attiene al contesto delle relazioni tra persone, l’autostima, la sicurezza di sé. Ed è proprio in questi ambiti che operano fior di “professionisti della bellezza”, persone che si prendono cura (e aiutano a prendersi cura) del proprio corpo e del proprio aspetto. Sono gli operatori di centri estetici, massaggiatori, professionisti della manicure e pedicure, parrucchieri e via elencando. Perché allora non far conoscere meglio questo mondo, e premiare i professionisti più stimati e apprezzati?

Nasce da queste considerazioni “Totobeauty 2025”, il nuovo gioco proposto da Notizia Oggi che ha preso il via con il numero di oggi, lunedì 9 giugno, con la pubblicazione del primo coupon.

Come si gioca

La formula è quella ormai collaudata e che ha visto lo straordinario successo di altri giochi analoghi, come “Simpatiche zampette”. Fino a circa la metà di settembre, su ogni uscita ci sarà un coupon pubblicato in prima pagina su Notizia Oggi. Un tagliando attraverso il quale ognuno potrà dare il proprio voto ai parrucchieri, estetisti e operatori dei centri massaggi preferiti. I coupon andranno ritagliati e consegnati alla redazione o inseriti nelle urne che verranno predisposte in vari centri di raccolta. Il tagliando va compilato con il nome del professionista o il nome del laboratorio, qualora si volesse votare un centro che impiega più persone.

Sempre sul giornale si troverà aggiornata, una volta alla settimana, la relativa classifica. Alla fine della raccolta dei coupon, con la classifica finale verrà proclamato il “professionista del bello” più votato della nostra zona.

Chi può partecipare

Tutti i lettori possono ovviamente votare: basterà compilare il coupon che si trova in prima pagina, ritagliarlo e imbucarlo in una delle urne che questa settimana porteremo in alcuni bar e locali della zona che hanno dato la loro disponibilità (e che ringraziamo). Oppure si possono lasciare nella buca delle lettere della nostra redazione, in viale Duca d’Aosta 63 a Borgosesia. Non sono valide fotocopie: verranno conteggiati solo i coupon originali.

Ma chi può ricevere i voti? Tutti i professionisti del bello e del benessere che operano nella nostra zona di competenza (quindi Valsesia, Valsessera, Valdilana e Novarese fino a Sizzano). Parliamo di parrucchieri, centri estetici, massaggiatori e via dicendo. Professionisti che operano fuori dalla nostra zona non saranno tenuti in considerazione.

Non occorre iscriversi: il professionista o l’esercizio che riceve voti entra automaticamente in classifica. Una classifica che arricchiremo con foto e descrizioni dei concorrenti: perché con il “Totobeauty” l’obiettivo è proprio quello di creare una vetrina per loro.

I premi

E in palio ci sono premi importanti: ve li diremo a gioco iniziato. Per intanto, chi è interessato può cominciare a compilare e ritagliare il primo coupon: il gioco inizia, buon divertimento a tutti!

