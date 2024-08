Arrivati 290mila euro con il 5×1000: ecco quanto incassano le associazioni. In testa resta sempre la Casa della mamma e del bambino di Borgosesia, a seguire la Società di incoraggiamento di Varallo.

Arrivati 290mila euro con il 5×1000: ecco quanto incassano le associazioni

Sfiora i 290mila euro la somma incassata quest’anno dalle associazioni e altre organizzazioni onlus grazie alla formula del 5 per mille. Anche quest’anno i dati confermano quindi che le elargizioni da destinare al sociale, allo sport e alla cultura portano un grande contributo alle realtà locali.

Il meccanismo è sempre lo stesso: durante la dichiarazione dei redditi, il cittadino può indicare nell’apposito spazio il codice fiscale dell’associazione di volontariato a cui vuole destinare il 5 per mille del proprio pagamento Irpef. Un contributo che non implica nessun aggravio per il contribuente ma che rappresenta un sostegno al volontariato.

Quanto incassano le associazioni locali

E benché il 5 per mille possa sembrare individualmente una quota molto modesta, quando si fa la somma di tutte le contribuzioni la cifra diventa realmente importante. E rappresenta una bella fonte di entrate per poter portare avanti le proprie attività.

Per esempio, solo per restare in zona, in testa alla classifica si conferma ancora una volta la Casa della mamma e del bambino di Valbusaga, a Borgosesia. Sono quasi 1300 i cittadini che hanno deciso di destinare la propria parte a questa onlus che si occupa di ospitare madri e minori rimasti senza un’abitazione, e che qui possono trovare un tetto e persone che si prendano cura di loro. Il totale sulle denunce redditi del 2023 (erogate nel 2024) ammonta a poco meno di 34mila euro.

Seconda posizione di questa graduatoria locale è la Società di incoraggiamento allo studio del disegno e conservazione delle opere d’arte di Varallo, con più di 300 scelte e quasi 19mila euro.

Ad occupare il terzo posto è la Fondazione Zegna di Trivero, che con 54 donatori si conferma anche quest’anno tra le prime in classifica, ottenendo un bel “tesoretto” di oltre 16mila euro. Seguono, in quarta e quinta posizione, Un villaggio per amico e Il campo onlus, anch’esse sempre tra le prime cinque in vetta alla lista, quest’anno rispettivamente con 187 e 250 scelte, ottenendo entrambe più di 10mila euro.

La classifica completa

Qui sotto c’è l’elenco delle associazioni della zona beneficiate dal 5×1000, in ordine decrescente di incasso. I dati sono tratti dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

ASSOCIAZIONE COMUNE DONATORI 2023 IMPORTO 2023 CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO BORGOSESIA 1291 33884 SOCIETA’ INCORAGGIAMENTO STUDIO E DISEGNO VARALLO 308 18997 FONDAZIONE ZEGNA VALDILANA 54 16420 UN VILLAGGIO PER AMICO QUARONA 187 11775 IL CAMPO ONLUS SOSTEGNO 250 10759 IGEA BORGOSESIA 141 10574 GIROTONDO VALDILANA 146 9389 QUATTRO ZAMPE NEL CUORE ROVASENDA 358 9122 CIRCUITO VIOLA BORGOSESIA 197 8224 PASSEPORTOUT BORGOSESIA 216 8070 SERVIZIO RADIO EMERGENZA GRIGNASCO 355 7502 GRUPPO RADIO EMERGENZA SIZZANO 187 6774 ANFFAS VALSESIA SERRAVALLE SESIA 154 6016 DELFINO VALDILANA 264 5593 VILLA ROLANDI QUARONA 238 5510 SOCCORSO ALTA VALSESIA ALAGNA VALSESIA 121 5046 ISTITUTO DELLA PROVVIDENZA GHEMME 141 4270 FONDAZIONE VALSESIA BORGOSESIA 81 3918 NOI CI SIAMO LOZZOLO 167 3638 ASSOCIAZIONE VETERINARIA COOP. INTERNAZ. PRAY 184 3562 CROCE ROSSA BORGOSESIA 169 3524 ASILO INFANTILE PORTULA 79 3381 VALSESIA BASKET BORGOSESIA 80 3185 FONDAZIONE CARLO POLO PRATO SESIA 140 3036 “CONFIDO IN TE” SERRAVALLE SESIA 91 3028 AMICI DI CASA SANT’ANNA BORGOSESIA 41 2927 ASSOCIAZIONE PRO-CASA DI RIPOSO BRUSNENGO 69 2879 ARTE E CULTURA CAMPERTOGNO 76 2768 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI VALSESIANA VARALLO 120 2568 CENTRO STUDI BIELLESI PRAY 58 2556 ANTONIO BARIOGLIO VALDILANA 72 2361 AVAS VARALLO 100 2289 CANTORES MUNDI BORGOSESIA 64 2260 MUSEO STORICO ETNOGRAFICO ROMAGNANO SESIA 33 2200 PRO LOCO CELLIO CON BREIA 48 2133 VALLE DEL CAVAIONE ROSSA 41 2000 TURISMO E DISABILITA’ VALDUGGIA 36 1985 SVILUPPO ISELLA GRIGNASCO 25 1544 LABORATORIO DELLE BUONE IDEE VALDILANA 58 1515 AVIS BORGOSESIA 64 1508 CROCE ROSSA ITALIANA GATTINARA 78 1480 GRUPPO BANGLADESH VARALLO 34 1426 AGAPE BORGOSESIA 32 1417 SERVIZIO ISTRUZIONE TAMIL VALDILANA 267 1407 PAVIC ROMAGNANO SESIA 31 1383 L’OMBRELLO ONLUS VALDILANA 23 1360 RACING TEAM RIVE ROSSE ROASIO 32 1332 ORATORIO S.FRANCESCO E CHIARA VALDILANA 55 1287 INCONTROMANO MASSERANO 47 1254 ROTARY VALLEMOSSO VALDILANA 10 1217 ASSOCIAZIONE HANDICAPPATI VALSESSERA PRAY 59 1191 PRO LOCO ALPE DI MERA SCOPELLO 6 1155 PRO LOCO CECHIN PIANCERI PRAY 27 1114 LIBERUMES GATTINARA 54 1110 GRUPPO VINCENZIANO BORGOSESIA 16 1107 ASSOCIAZIONE CARLO VANOLI ROMAGNANO SESIA 53 1102 VOLONTARIATO ROASIO E VILLA DEL BOSCO ROASIO 54 1060 NUOVA FILARMONICA GHEMME 23 1054 GRUPPO DI VOLONTARIATO DI GRIGNASCO GRIGNASCO 37 982 PASSAGGIO A ORIENTE VALDILANA 29 920 VOLONTARIATO VINCENZIANO VALDILANA 21 912 EUPHORIA VALDILANA 16 899 DISCOVERY ALTO PIEMONTE VARALLO 34 884 I CORI DELLA ROCCA ROMAGNANO SESIA 18 864 AMICI CASA DI RIPOSO ROMAGNANO SESIA 29 859 CORPO MUSICALE S. CECILIA GATTINARA 30 833 PUNTO ARTE GRIGNASCO 25 787 SOS NEPAL GHEMME 23 787 SKI TEAM VALSESIA VARALLO 4 727 COOPERATIVA OLTREILGIARDINO VALDILANA 32 723 BANDA CITTADINA ROMAGNANO SESIA 22 715 BANDA MUSICALE VARALLO 32 699 PRO LOCO MASSERANO 23 671 FRAZIONI ALTE DA ROSSA A TRACCIORA ROSSA 16 611 SCI CLUB VARALLO VARALLO 11 605 PROMOZIONE CULTURALE EX NOVO PRATO SESIA 15 573 INFERMERIA S. CARLO MASSERANO 33 570 ASSOCIAZIONE CULTURALE GATTINARA 10 564 LA NOSTRA GOCCIA BORGOSESIA 17 544 X-TEAM BI-BIKE GATTINARA 12 541 IMAGO VERBI VARALLO 12 536 PRO LOCO ROSSA 22 520 ASSOCIAZIONE PER LA VITA BORGOSESIA 34 504 AIB E PC BORGOSESIA 21 495 CUNCORDU GATTINARA 19 454 BI VERTICAL VALDILANA 14 439 ARCHIMEDE VARALLO 19 416 AMICI SANTUARIO DELLA BRUGHIERA VALDILANA 14 404 SESIA VAL GRANDE GEOPARK VARALLO 11 393 AMICI DI VERZIMO VARALLO 8 355 AVIS CARPIGNANO SESIA 16 348 AVIS ROMAGNANO SESIA 11 345 IL POLIEDRO PRAY 14 345 SCI CLUB MERA VARALLO 6 331 SOCIETA’ VALSESIANA DI CULTURA BORGOSESIA 9 323 AVIS GHEMME 17 321 FUORICLASSE VARALLO 9 300 AVIS LENTA 18 294 COMITATO BENEFICO BULLIANESE VALDILANA 11 276 ANNI D’ARGENTO VARALLO 16 274 LIBERTAS BASKET BORGOSESIA 8 261 SIAMO SPECIALI BORGOSESIA 9 234 PRO LOCO PRATO SESIA 3 229 ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA QUARONA 11 225 COMITATO DIFESA NOSTRO TERRITORIO CARPIGNANO SESIA 6 213 PRO LOCO MOSSO VALDILANA 6 211 LE RIVE ROSSE SENZA FRONTIERE CURINO 11 209 FOOTBALL CLUB VALSESSERA CREVACUORE 4 193 ASSOCIAZIONE VEGANI VARALLO 8 186 CALICI D’ARGILLA ROASIO 9 184 AIB E PC GRIGNASCO 9 150 SAK’BE’ VARALLO 6 147 AIB E PC CIVIASCO 6 141 IL CASTELLO LENTA 6 117 AIB E PC VALDILANA 8 114 SANTA LUCIA DI BARBATO VALDILANA 8 111 UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALDILANA 6 106 AMICI DEL PARCO REDA VALDILANA 4 102 TOTALE 8323 288222

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook