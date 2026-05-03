In arrivo tre giorni di nuvole e pioggia. Dopo il tempo generalmente soleggiato di oggi, peggioramento da domani.

In arrivo tre giorni di nuvole e pioggia

Il bel tempo che ha caratterizzato il pomeriggio di venerdì e l’intera giornata di ieri, sabato 2 maggio, ha le ore contate. Già in questa domenica pomeriggio il cielo ha cominciato a coprirsi con velature sempre più fitte, e per l’inizio della prossima settimana è atteso un deciso peggioramento.

Domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, ma non sono previste piogge almeno fino a pomeriggio inoltrato. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà intorno ai 20 gradi, la minima di 11 gradi, lo zero termico si attesterà a 2800 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Possibili piogge da domani sera

L’arrivo di piogge è dato per probabile a partire dal tardo pomeriggio o dalla serata di domani, lunedì 4 maggio. Si prospettano invece decisamente piovose le giornate di martedì e di mercoledì, quando la perturbazione toccherà il suo apice nel Nord Piemonte.

Il sole dovrebbe riapparire giovedì, ma al momento si tratta di previsioni che occorre prendere con le molle, in attesa di conferme nei prossimo giorni.

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