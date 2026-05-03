Tragico incidente a Suno: motociclista si schianta contro un muro. Nulla da fare per il centauro. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Tragico incidente a Suno: motociclista si schianta contro un muro

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Suno, dove un motociclista ha perso la vita lungo la strada provinciale 229. L’incidente si è verificato poco prima delle 13.40: secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L’allarme è stato lanciato alle 13.38 e sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui l’elisoccorso, oltre ai mezzi di emergenza via terra. Nonostante il rapido intervento, per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

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Accertamenti da parte delle forze dell’ordine

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Il tratto di strada è rimasto interessato dalle operazioni di soccorso e rilievo per il tempo necessario agli interventi. Al momento non sono noti altri dettagli, e nemmeno le generalità del centauro.

Foto d’archivio

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