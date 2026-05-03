Drammatico scontro tra moto e bici: muore il ciclista, grave il centauro. Si tratta di due uomini sulla sessantina, è intervenuto l’elicottero del 118.

Drammatico scontro tra moto e bici: muore il ciclista, grave il centauro

Tragedia nel pomeriggio ad Alice Bel Colle, nell’Acquese, dove un violento incidente stradale ha coinvolto una motocicletta e una bicicletta. Il bilancio è drammatico: un ciclista di circa 60 anni ha perso la vita, mentre il motociclista è stato ricoverato in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare: l’uomo sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

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Il motociclista portato in ospedale con l’elisoccorso

Gravemente ferito invece il motociclista, 61 anni, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso. Ha riportato traumi multipli e le sue condizioni restano serie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nella gestione dell’area, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.

Foto d’archivio

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