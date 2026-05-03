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Madre di famiglia muore a soli 48 anni: una comunità in lutto

I congiunti hanno voluto ringraziare l’ospedale di Ponderano per le cure prestate.

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Madre di famiglia muore a soli 48 anni: una comunità in lutto. I congiunti hanno voluto ringraziare l’ospedale di Ponderano per le cure prestate.

Madre di famiglia muore a soli 48 anni: una comunità in lutto

Dolore e cordoglio a Biella e dintroni per la scomparsa di Chiara Schillaci, venuta a mancare all’età di appena 48 anni. La notizia ha rapidamente suscitato numerosi messaggi di affetto e vicinanza, anche sui social, dove in tanti hanno voluto ricordarla.

A darne il triste annuncio sono la figlia Carlotta, i genitori Emma e Liborio, la sorella Cristina e il compagno Filippo, insieme ai parenti e agli amici tutti. La donna ha cessato di vivere all’ospedale “Degli infermi” di Ponderano, dove era ricoverata a seguito di un aggravamento della malattia.

Il funerale si celebra martedì

I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Paolo. Al termine della cerimonia, il feretro verrà accompagnato al tempio crematorio. Il rosario sarà invece recitato domani, lunedì 4 maggio, alle 19, sempre nella chiesa di San Paolo.

La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento al personale del reparto di oncologia dell’ospedale di Ponderano per l’umanità e le cure dimostrate. Un’intera comunità si stringe ora attorno ai familiari in questo momento di grande dolore. Lo riporta La Provincia di Biella.

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