Asl Vercelli e Avis cercano donatori: un atto di responsabilità

Asl Vercelli e Avis cercano donatori: «Rappresenta un atto di altruismo».

Asl Vercelli e Avis lanciano una campagna di sensibilizzazione per reclutare nuovi donatori di sangue. Saranno i donatori stessi a mettersi in gioco diventando testimonial e spiegando i motivi per cui hanno scelto di donare il sangue o il plasma.

“Sul nostro territorio le donazioni sono 4.300 ogni anno e i donatori oscillano tra 700 e 800, un dato discreto ma che ha margini di miglioramento – spiegano il presidente Avis Piemonte, Luca Vannelli e il Direttore della Scd Trasfusionale dell’Asl, Maria Grazia Cianci –. Il nostro obiettivo è raggiungere e superare la media regionale che al momento vede la nostra Asl poco al di sotto e incentivare soprattutto i più giovani verso la donazione di sangue”. Per avvicinarsi alla donazione i canali sono molteplici: è possibile contattare l’Avis comunale (avis.comunale@libero.it – 328.3454.048), l’Avis provinciale (avis.provinciale@libero.it – 0161.593347) oppure il Servizio Trasfusionale dell’Asl di Vercelli (servizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.it – 0161.593.348).

I prelievi sono possibili, oltre che presso l’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, anche nelle sedi di raccolta Avis di Borgosesia (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – 0163.22833), Varallo, Quarona, Gattinara, Arborio, Santhià, Cigliano e Villata.

«Donare il sangue o il plasma è sicuramente un prezioso atto di altruismo – proseguono Vannelli e Cianci – ma donare è anche utile per restare controllati sia sui valori ematochimici sia riguardo le possibili infezioni trasmissibili, i controlli vengono effettuati gratuitamente».

In foto Luca Vannelli e Maria Grazia Cianci

