Valduggia e Guardabosone piangono Katia: aveva solo 47 anni. Si era trasferita in Valsessera una quindicina di anni fa e da un anno combatteva contro la malattia.

Un lutto che si estende da Guardabosone a Valduggia quello per Katia Boi, classe 1977. La donna era originaria di Valduggia, dove aveva ancora tutti i parenti, ma da una quindicina di anni si era trasferita a Guardabosone. Si era ammalata circa un anno fa, e in questo periodo i sanitari hanno tentato di tutto, anche un trapianto di midollo, per salvarle la vita.

La malattia alla fine ha avuto la meglio, lasciando nel dolore i familiari. Fino a quando ha potuto aveva lavorato alla Ragno. Come accennato, si era trasferita a Guardabosone una quindicina di anni fa, sistemando una casa assieme al suo compagno. Ha lasciato la mamma, il fratello, la sorella e tutti gli altri parenti. Il funerale è già stato celebrato nei giorni scorsi.

