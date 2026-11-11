Sanità vercellese, il futuro corre ma il personale non basta

Venerdì scorso al teatro Civico di Vercelli l’Asl ha riunito amministratori, medici e operatori per la prima edizione dei suoi Stati generali. A inaugurare l’incontro è stato il direttore generale Marco Ricci. Dal confronto è emersa una sanità che cresce ma resta sotto pressione: aumentano le attività e prendono forma nuovi progetti, mentre la disponibilità di personale continua a condizionare i servizi.

L’appuntamento non si è limitato alle prospettive future. I responsabili dei dipartimenti hanno presentato i risultati dell’attività quotidiana, dalle operazioni alle visite. La sfida è rendere concreti i miglioramenti annunciati, facendo in modo che investimenti e innovazioni si traducano in tempi di risposta adeguati e assistenza accessibile anche nei centri più lontani dagli ospedali.

Più ricoveri e prestazioni, la chirurgia punta sui robot

I dati illustrati dall’Area chirurgica indicano un incremento dei ricoveri, da 8.133 nel 2025 a 8.552 nel 2026. Anche le prestazioni ambulatoriali risultano in salita, da 143.099 a 149.447. Per Domenico Costantino Aloj, responsabile dell’area, i numeri testimoniano anche la fiducia nelle strutture locali. Tra gli obiettivi c’è il potenziamento degli interventi di alta specializzazione con sistemi robotici.

La tecnologia entrerà sempre più anche nei percorsi esterni alle sale operatorie. Aldo Tua, responsabile dell’Area medica, ha indicato telemedicina, controlli a distanza e cardiooncologia fra le direzioni su cui lavorare. L’innovazione riguarda diversi ambiti dell’assistenza, come hanno mostrato anche gli interventi di Elena Pavoletti per la Prevenzione e Luca Tarantola per la Salute mentale.

Il nuovo Cubolotto e 230 milioni di investimenti

Tra gli annunci più attesi c’è quello del nuovo monoblocco dedicato all’urgenza, conosciuto come “Cubolotto”: il presidente della Regione Alberto Cirio ha indicato la primavera del 2027 per l’avvio dei lavori. Ha inoltre ricordato le 4mila assunzioni effettuate in Piemonte dal periodo del Covid. Il piano delle opere guarda anche al territorio vercellese, con interventi destinati a cambiare le strutture sanitarie.

L’assessore regionale Federico Riboldi e il consigliere Carlo Riva Vercellotti hanno ricordato i 230 milioni di euro destinati alle strutture del Vercellese. Per il consigliere, i professionisti restano la risorsa più preziosa. Riboldi ha indicato fra gli obiettivi la riduzione delle attese per le prestazioni meno complesse: «Il principio guida è l’universalità: assicurare a tutti il diritto alla salute, senza distinzioni di provenienza o condizione sociale».

Mancano 463 medici di famiglia, l’allarme per la Valsesia

Proprio il personale è stato uno dei nodi più discussi. La consigliera regionale del Partito democratico Simona Paonessa ha richiamato l’attenzione su organici ridotti e turni gravosi, ricordando la carenza di 463 medici di medicina generale in Piemonte. Affidare più pazienti ai singoli medici non basta, ha osservato, contestando l’idea che portare a 1.800 il numero degli assistiti possa risolvere da sola la situazione.

Il problema assume un peso particolare in Valsesia, dove gli spostamenti possono richiedere tempo e le distanze fra le comunità non sono trascurabili. Da Alagna a Valduggia, la conformazione montana rende più complicato raggiungere visite e servizi. La medicina di prossimità diventa quindi una necessità, non soltanto un obiettivo organizzativo, soprattutto per chi ha difficoltà a muoversi.

Il futuro della sanità passa ancora dalle persone

Anche il presidente della Provincia Davide Gilardino ha chiesto attenzione alle caratteristiche del territorio, che richiedono soluzioni capaci di adattarsi alle diverse realtà locali. L’incontro, ha spiegato, deve essere un’occasione di ascolto e confronto. Le esigenze dei cittadini devono orientare le scelte, evitando che i programmi siano definiti senza considerare le condizioni concrete di accesso alle cure.

Il presidente dell’Ordine dei medici Giovanni Scarrone ha infine ricordato il valore del rapporto diretto con il paziente: applicazioni e strumenti digitali possono aiutare, ma non sostituire chi visita e ascolta. Gli Stati generali lasciano così aperta la sfida di unire tecnologie e presenza umana. Perché nuovi edifici e più prestazioni abbiano davvero un significato, serviranno professionisti sufficienti a farli funzionare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati