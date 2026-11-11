Allarme bomba nelle scuole della Valsesia: studenti evacuati

Allarme bomba nelle scuole della Valsesia nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre. Anche gli istituti del territorio sono stati coinvolti nella vasta ondata di segnalazioni che sta interessando numerose città italiane. Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici per precauzione, mentre si attendono le verifiche necessarie per escludere la presenza di eventuali ordigni.

Al momento si ha conferma dell’evacuazione delle due sedi dell’istituto alberghiero, a Varallo e Gattinara. Non è escluso che la situazione possa riguardare anche altre scuole della zona. La priorità è garantire la sicurezza di studenti e personale, in attesa che gli artificieri possano effettuare i controlli. Per ora non risultano comunicati gli esiti delle verifiche nei due istituti valsesiani.

Una raffica di minacce coinvolge le scuole italiane

Quanto sta accadendo in Valsesia rientra in un’emergenza ben più ampia. Dalla mattinata sono arrivate segnalazioni di allarmi bomba in numerosi istituti distribuiti in tutta Italia, da Milano a Roma e in altre città. Una serie di messaggi minatori ha fatto scattare le evacuazioni, con l’intervento delle forze dell’ordine per controllare gli edifici interessati.

Secondo le prime ricostruzioni nazionali, le minacce sarebbero state diffuse attraverso comunicazioni di posta elettronica inviate a numerose scuole. La contemporaneità degli episodi fa pensare a un’azione coordinata per provocare allarme e interrompere le lezioni. L’ipotesi di un’operazione di disturbo appare concreta, ma soltanto gli accertamenti potranno confermare la natura delle segnalazioni.

Artificieri attesi, controlli anche se si sospetta un falso allarme

Anche quando una minaccia appare poco credibile, la procedura impone di adottare tutte le precauzioni necessarie. È quanto sta avvenendo negli istituti coinvolti, dove gli studenti sono stati accompagnati fuori dalle aule. Le verifiche dovranno escludere qualsiasi situazione di pericolo prima che le attività scolastiche possano riprendere normalmente.

Per le sedi alberghiere di Varallo e Gattinara si è in attesa dell’intervento degli artificieri, chiamati a svolgere gli accertamenti previsti. Al momento non è possibile stabilire quando gli studenti potranno rientrare negli edifici. La situazione resta in evoluzione anche nel resto d’Italia, dove numerosi istituti hanno adottato analoghe misure di sicurezza.

Era già successo nel 2022: tre scuole evacuate in Valsesia

Non è la prima volta che il territorio si trova ad affrontare una situazione del genere. Nel marzo 2022 un allarme bomba aveva provocato l’evacuazione degli istituti alberghieri di Varallo e Gattinara e, per precauzione, anche della scuola media vicina alla sede varallese. Una mail anonima aveva annunciato la presenza di un ordigno, costringendo centinaia di ragazzi a lasciare le aule.

In quell’occasione i carabinieri avevano controllato aule, laboratori e altri locali, senza trovare alcun esplosivo. L’allarme era rientrato dopo circa due ore, confermandosi infondato. Oggi si ripresenta una situazione molto simile, questa volta inserita in una mobilitazione che coinvolge scuole di numerose regioni. Resta da attendere l’esito degli accertamenti nelle sedi valsesiane.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati