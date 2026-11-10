Trivero piange Fiorina Festa Bianchet, morta dopo l’incendio di Barbato

Fiorina non ce l’ha fatta. È morta nella serata di ieri, lunedì 9 novembre, a seguito dell’incendio che ha devastato il suo alloggio in frazione Barbato a Trivero. Fiorina Festa Bianchet, 83 anni, era stata soccorsa dal personale sanitario assieme al marito Marco Vercella Baglione. Purtroppo ha cessato di vivere poco dopo essere stata soccorsa. Il rogo, divampato nel tardo pomeriggio e in serata, si è così trasformato in una tragedia per una comunità in cui Fiorina era molto conosciuta.

Come accennato, con lei nell’alloggio si trovava il marito Marco, anche lui coinvolto nell’emergenza e ora ricoverato in ospedale. Non sono stati comunicati particolari sulle sue condizioni. La notizia della morte di Fiorina ha colpito l’alto Triverese, dove la pensionata aveva sempre vissuto e dove molti la conoscevano.

L’incendio e il grande dispiegamento di soccorritori

Le fiamme hanno interessato un edificio di tre piani e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate all’ultimo livello. Sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Biella, Cossato e Ponzone, impegnate a lungo nello spegnimento e nella messa in sicurezza. L’appartamento sottostante è stato evacuato in via precauzionale.

Al lavoro anche i sanitari del 118, intervenuti per assistere gli occupanti, e i carabinieri, presenti per gli accertamenti di prassi. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La grande mobilitazione di mezzi e soccorritori ha suscitato attenzione anche sui social, dove la notizia del rogo ha avuto ampia risonanza già durante la serata.

Fiorina, le poesie in dialetto e il libro di favole

Fiorina Festa Bianchet era legata da sempre a Barbato e alla lingua della sua frazione. Scriveva poesie nel dialetto del paese, conservando nei versi parole e ricordi della vita locale. Nel 2017 era stata protagonista di un pomeriggio promosso dall’associazione Delfino al Centro incontro di via Marconi, a Trivero, dedicato alla poesia dialettale e alla musica.

La sua passione comprendeva anche le favole. Nel 2016 aveva pubblicato “Storie di animali e uomini, un po’ vere e un po’ no”, una raccolta di nove racconti, alcuni inventati, altri ispirati alle leggende tramandate oralmente a Barbato. Un piccolo patrimonio di storie e tradizioni, che aveva presentato nella biblioteca comunale di Trivero e condiviso con amici e conoscenti.

Una vita di ricordi, parole e amore per il paese

Fiorina raccontava di avere amato la scrittura fin da ragazza, quando teneva un diario. Era stata però la pensione a darle il tempo e l’occasione di dedicarsi con maggiore continuità a poesie e racconti. Tutto era cominciato anche da una favola sul suo gatto, poi erano arrivati altri testi, letti inizialmente alle amiche, che l’avevano incoraggiata a riunirli in un libro.

Aveva inoltre ottenuto un riconoscimento della critica in un concorso poetico promosso dal Comune di Mosso, con un componimento dedicato alla gente del suo paese. Nell’incontro del 2017 le sue letture erano state accompagnate dalla musica di Piero Torello. Oggi restano le parole con cui raccontava Barbato, mentre si attendono gli sviluppi sugli accertamenti relativi al rogo e notizie sulle condizioni del marito Marco.

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