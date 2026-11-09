Ponte sul Cervo, il cedimento diventa un crollo: «Forse un carico eccezionale»

Una parte dell’arcata del ponte sul torrente Cervo, tra Quinto Vercellese e Oldenico, è crollata nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre. La struttura, lungo la provinciale 594, era già stata chiusa al traffico il 20 ottobre per una lesione. Il danno si era progressivamente aggravato giorno dopo giorno, fino al cedimento che ha interessato una porzione della volta del ponte.

A ricostruire l’evoluzione della situazione è il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, intervenuto sui social per spiegare quanto accaduto e fare il punto sulle prospettive. La chiusura preventiva ha evitato conseguenze per gli automobilisti, impedendo il transito sul manufatto nelle settimane in cui le sue condizioni strutturali continuavano a peggiorare.

Gilardino: «Potrebbe essere stato un carico eccezionale»

Secondo quanto riferito dal presidente della Provincia, il cedimento non interessa i piloni che sostengono il ponte, ma la volta della struttura. Una distinzione importante anche per comprendere le possibili origini del danno. Tra le ipotesi c’è il passaggio di un mezzo particolarmente pesante, che potrebbe aver sollecitato il manufatto fino a provocare la lesione iniziale.

«Questo ci fa pensare che il cedimento sia dovuto a un carico eccezionale che è transitato sul ponte e l’ha lesionato», spiega Gilardino. Si tratta, al momento, di un’ipotesi e non di una causa definitivamente accertata. Saranno le verifiche tecniche a chiarire l’origine del danno e a stabilire quali interventi siano necessari per restituire sicurezza all’infrastruttura.

Dal governo 3,7 milioni di euro per il ponte

Accanto alla preoccupazione per il crollo arriva una notizia importante sul fronte delle risorse economiche. Gilardino ha ringraziato il governo per aver stanziato 3,7 milioni di euro destinati al ponte sul Cervo. Un finanziamento significativo per affrontare il ripristino dell’infrastruttura, la cui chiusura sta creando disagi alla viabilità e agli spostamenti tra il capoluogo e il territorio valsesiano.

Lo stanziamento rappresenta un passaggio fondamentale, ma non significa che la riapertura sia imminente. Il cedimento della volta richiede infatti un’attenta valutazione delle condizioni dell’opera e delle soluzioni tecniche da adottare. Non sono ancora stati indicati tempi certi per il ritorno del traffico, mentre prosegue il lavoro della Provincia per affrontare la situazione.

La priorità è ricollegare Gattinara e la Valsesia a Vercelli

Il ponte rappresenta un collegamento strategico per chi si sposta tra Vercelli, Gattinara e la Valsesia. La sua chiusura obbliga da settimane gli automobilisti a utilizzare itinerari alternativi, con percorsi più lunghi e maggiori difficoltà negli spostamenti quotidiani. Il ripristino della viabilità resta una priorità per la Provincia, chiamata a individuare una soluzione sicura e duratura.

Gilardino ribadisce l’impegno a proseguire il lavoro per ristabilire il collegamento con il capoluogo, ringraziando per il sostegno economico ottenuto. Intanto, dopo il crollo, sono intervenuti anche i tecnici provinciali e la protezione civile. La sfida è restituire al territorio un collegamento essenziale, superando un’emergenza che coinvolge non soltanto Quinto Vercellese e Oldenico, ma una parte importante della viabilità provinciale.

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