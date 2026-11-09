Casa in fiamme a Trivero: due pensionati soccorsi in frazione Barbato

Paura nella serata di oggi, lunedì 9 novembre a Valdilana, dove un incendio ha interessato un’abitazione di tre piani in frazione Barbato di località Trivero. L’allarme è scattato verso la prima serata e ha fatto arrivare sul posto numerosi mezzi di soccorso. Le fiamme si sarebbero sviluppate all’ultimo piano dell’edificio, coinvolgendo l’appartamento occupato da due pensionati conosciuti nella zona.

Secondo le prime informazioni, il fuoco avrebbe avuto origine nella parte più alta della casa, ma le circostanze che hanno provocato l’incendio devono ancora essere chiarite. La situazione ha richiesto un intervento impegnativo da parte dei vigili del fuoco. La priorità è stata mettere in sicurezza gli occupanti e affrontare il rogo, evitando ulteriori pericoli per le persone presenti nello stabile.

Due anziani soccorsi, evacuato anche l’alloggio sottostante

I momenti più delicati hanno riguardato i due pensionati che si trovavano nell’appartamento interessato dall’incendio. Entrambi sono stati soccorsi, mentre sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 per prestare la prima assistenza. Non sono ancora state precisate le condizioni dei due anziani né se sia stato necessario il loro trasferimento in ospedale.

Le precauzioni hanno riguardato anche il resto dell’edificio. Per ragioni di sicurezza è stato infatti disposto lo sgombero dell’abitazione situata al piano inferiore rispetto a quello coinvolto dal rogo. L’evacuazione è stata effettuata a scopo precauzionale, nell’ambito delle operazioni necessarie per affrontare l’emergenza e consentire ai soccorritori di lavorare nella struttura.

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Vigili del fuoco da Biella, Cossato e Ponzone

L’intervento ha mobilitato squadre dei vigili del fuoco provenienti da Biella, Cossato e Ponzone, impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio. La presenza di più squadre ha consentito di affrontare una situazione particolarmente impegnativa, considerando anche le caratteristiche dell’edificio. Numerosi uomini e mezzi sono stati mobilitati tra il tardo pomeriggio e la serata.

Le operazioni sono destinate a proseguire ancora per alcune ore, anche per completare la bonifica della zona interessata dalle fiamme. Restano da verificare l’entità dei danni all’abitazione e le cause che hanno innescato il rogo. Soltanto gli accertamenti potranno chiarire l’origine dell’incendio e permettere di valutare le condizioni dei locali coinvolti. Ulteriori informazioni sono attese al termine dell’intervento.

Foto redazione

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