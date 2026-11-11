Manuele Agnelli, una morte che si poteva evitare: condannato il Comune di Varallo

Era l’1.30 del 12 giugno 2022 quando Manuele Agnelli perse la vita in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Quarona a Varallo. Dopo una serata trascorsa con gli amici, il giovane stava tornando a casa quando la sua auto uscì dalla carreggiata, urtò un manufatto in cemento non segnalato e precipitò nella scarpata sottostante. Un incidente dalle conseguenze fatali.

Gli accertamenti stabilirono che Manuele non si trovava in uno stato di alterazione psicofisica. Per i familiari, però, quella tragedia non poteva essere considerata una semplice fatalità. Dopo un lungo percorso giudiziario, il Tribunale di Vercelli ha ora riconosciuto la responsabilità del Comune di Varallo per la mancata messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’incidente.

Il guard rail mancante e le responsabilità del Comune

Un elemento decisivo è emerso dalla consulenza tecnica: nel punto dell’incidente mancava una barriera laterale di protezione, presente invece nei tratti precedenti e successivi. Secondo il perito, un guard rail avrebbe potuto contenere la vettura, impedendo l’impatto mortale contro il manufatto in cemento e la successiva caduta nella scarpata.

Il Comune di Varallo aveva sostenuto l’ipotesi del caso fortuito, richiamando anche le difficoltà di manutenzione di una rete viaria estesa in territorio montano e le risorse economiche limitate. Il giudice ha però respinto questa difesa, ribadendo che la scarsità di risorse non esclude la responsabilità di chi ha in custodia una strada e deve garantirne la sicurezza.

Il concorso di colpa e il risarcimento alla famiglia

La sentenza ha tuttavia riconosciuto anche un concorso di colpa a carico della vittima, legato al mancato corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Secondo il Tribunale, questa circostanza ha avuto un peso rilevante sulle conseguenze dell’impatto. Per tale motivo il risarcimento è stato ridotto, senza però cancellare la responsabilità attribuita all’amministrazione comunale.

Riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale alla mamma Rosanna Segat, al papà Pietro Agnelli e al fratello Alessandro Agnelli. Testimonianze e fotografie hanno documentato la forza dei legami affettivi all’interno della famiglia. Escluso invece il danno da lucida agonia, non essendo stata provata la consapevolezza di Manuele dell’approssimarsi della morte.

Una sentenza importante, ma il dolore resta

Il Comune è stato condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre a rivalutazione, interessi e spese giudiziarie e di consulenza. I familiari sono stati assistiti da Gesigroup, con una causa seguita dall’avvocato Matteo Mion. Andrea Rubini, responsabile di Gesigroup, sottolinea il valore della decisione anche oltre questa vicenda: «È una sentenza importante, non solo per questa famiglia, ma per tutti».

Rubini aggiunge: «Si afferma un principio chiaro: dove c’è un pericolo prevedibile, come un manufatto in cemento a pochi centimetri dalla strada e una scarpata profonda, l’ente ha il dovere di proteggere chi viaggia. Un guard rail avrebbe potuto salvare una vita». Per la famiglia Agnelli, nessun risarcimento potrà mai cancellare il dolore della perdita. Resta però il riconoscimento che quella tragedia poteva essere evitata.

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