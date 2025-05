Bandiera ammainata sull’Adunata di Biella: 400mila presenze in tre giorni. Sui social restano le testimonianze di tanti bei momenti, amicizie ed emozioni.

La cerimonia dell’ammainabandiera ha chiuso nella serata di ieri la 96ma edizione dell’Adunata nazionale degli alpini, ospitata Biella. Un evento che ha confermato quello che ci si attendeva: circa 400mila presenze distribuite nell’arco dei tre giorni, quasi 100mila penne nere presenti alla sfilata che nel pomeriggio di ieri, domenica 11 maggio, ha rappresentato il momento più significativo dell’evento. Tra i protagonisti c’erano i gruppi della sezione Valsesiana, che hanno sfilato nel tardo pomeriggio, dando come sempre la precedenza a quelli arrivati da più lontano.

«In occasione della 96ma Adunata, Biella ha vissuto giorni incredibili, indimenticabili e davvero indescrivibili. Un’ondata di emozioni, sorrisi e fratellanza ha riempito le nostre strade, le nostre piazze e soprattutto i nostri cuori». E’ uno dei tantissimi commenti di questo genere che sono stati postati nella serata di ieri sui social, a testimonianza di un evento che per molti resterà indimenticabile.

La grande sfilata

La giornata di ieri era tutta per la sfilata: aperta dalla fanfare militare e dai bersaglieri di Biella, è stata chiusa dai gruppi alpini della sezione di casa. E per più di dieci ore il pubblico ha continuato ad applaudire le penne nere che sfilavano lungo via Torino e poi in via Alfonso Lamarmora, dove era stato collocato il palco d’onore.

Molto numerosi anche i sindaci che hanno preso parte alla sfilata, a testimonianza di quanto siano sentiti questi appuntamenti. Alla fine della sfilata c’è stato il tradizionale passaggio della “stecca” alla città che ospiterà l’Adunata il prossimo anno: Genova.

Le testimonianze sui social

Come accennato, una coda di emozioni e di ricordi ha inondato i social. C’è anche qualche lamentela, come è ovvio che sia in un evento di queste dimensioni. Ma generalmente il pubblico appare entusiasta. «Sono rientrato a casa poco fa – scrive un utente – e non posso non addormentarmi senza dire un sincero “grazie” di cuore a tutte persone che hanno reso Biella bella, sicura, organizzata in tutto per tutto. Chi non ha compreso lo sforzo e la dedizione di tanto volontariato, penso che sia una perdita di tempo cercare di farglielo comprendere».

Un’altra partecipante: «Voglio ringraziare tutti gli alpini per la gioia che ci hanno regalato, per me non è stata solo un adunata ma un riallacciare relazioni che si erano spente da anni». E ancora: «Il mio bimbo mattia, 5 anni, vi ringrazia tutti… È stato abbracciato, coccolato da tantissimi di voi.. È entrato nella parte così tanto che alla fine della sfilata si è messo a piangere perché non voleva che gli alpini andassero via».

Sul canale YouTube dell’Ana nazionale si può rivedere tutta la sfilata.

