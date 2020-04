Bollettino Coronavirus: Piemonte unica regione dove il contagio corre ancora. Oggi 499 positive al test in più rispetto a ieri: siamo quasi a 25mila dall’inizio dell’emergenza.

Il Piemonte è oggi l’unica regione dove l’aumento delle persone contagiate è ancora oltre il 2 per cento. Più di tutte le altre regioni, Lombardia compresa. Non a caso l’associazione dei medici sostiene che non siamo ancora pronti per la “fase 2”. Sono 24.549 (+499 rispetto a ieri, qui il bollettino di venerdì 24 aprile) le persone finora risultate positive al “Covid-19” in Piemonte: 3.183 in provincia di Alessandria, 1.385 in provincia di Asti, 917 in provincia di Biella, 2.385 in provincia di Cuneo, 2.203 in provincia di Novara, 12.031 in provincia di Torino, 1.080 in provincia di Vercelli, 990 nel Verbano-Cusio-Ossola, 225 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 150 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Più di 4mila guariti

Il totale dei guariti è di 4060 (298 in più di ieri): 347 (+14) in provincia di Alessandria, 153 (+15) in provincia di Asti, 186 (+13) in provincia di Biella, 456 (+53) in provincia di Cuneo, 349 (+44) in provincia di Novara, 2058 (+139) in provincia di Torino, 206 (+3) in provincia di Vercelli, 250 (+11) nel Verbano-Cusio-Ossola, 55 provenienti da altre regioni (+6). Altri 2240 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

La situazione dei decessi

Sono 66 i decessi di persone positive al test del Coronavirus comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi. Il totale complessivo è ora di 2803 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 526 ad Alessandria, 147 ad Asti, 155 a Biella, 220 a Cuneo, 246 a Novara, 1.217 a Torino, 154 a Vercelli, 108 nel Verbano-Cusio-Ossola, 30 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

