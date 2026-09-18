Bollo auto, in Piemonte quasi 2 milioni di esenzioni. Dopo l’annuncio del Governo, iniziano ad arrivare i numeri legati alla tassa sui veicoli.

Bollo auto, in Piemonte quasi 2 milioni di esenzioni

Saranno 1.636.491 i cittadini della regione Piemonte esonerati dal pagamento, tra 1.416.089 proprietari di auto e 220.402 di motocicli. La misura si applica ai veicoli fino a 80 kW di potenza (pari a 108,77 cavalli) quindi citycar, utilitarie e piccoli crossover (modelli utilizzati per lo più dalle famiglie per spostamenti quotidiani) e ai motocicli, con un limite di un solo veicolo per cittadino. Chi beneficia già dell’esenzione per l’auto non potrà cumulare quella per la moto.

Non beneficeranno dell’esenzione le auto con potenza superiore a 80 kW.

Resta inoltre invariato il regime previsto per i veicoli più potenti e per il cosiddetto superbollo. Provincia per provincia La distribuzione territoriale vede la Provincia di Torino in testa con 809.550 beneficiari, seguita da Cuneo con 230.977, Alessandria con 163.717 e Novara con 141.784. Più contenuti i numeri di Asti (85.159), Biella (73.705), Vercelli (66.757) e Verbano-Cusio-Ossola (64.842).

La misura entrerà in vigore dal 2027

La misura si applicherà ai versamenti con scadenza compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Per il 2026 non cambia nulla: i proprietari dei veicoli continueranno a pagare il bollo secondo le regole attualmente in vigore. Risparmio per le famiglie Quanto sarà il risparmio per le famiglie? In media, in Italia 163,5 euro e in Piemonte 159 euro.

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