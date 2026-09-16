Tir si ribalta e blocca la provinciale: è accaduto tra Castelletto Cervo e Masserano

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nei giorni scorsi lungo la strada provinciale 315, nel tratto compreso tra Castelletto Cervo e Masserano. Un tir si è ribaltato ostruendo completamente la carreggiata, provocando forti disagi alla circolazione e facendo scattare immediatamente l’allarme al numero unico di emergenza 112.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo dell’autoarticolato. Il tir si è quindi adagiato su un fianco, rimanendo completamente coricato sulla sede stradale e occupando gran parte della carreggiata, con inevitabili conseguenze per il traffico lungo la provinciale.

Il conducente riesce a uscire dall’abitacolo

Nonostante la dinamica particolarmente impressionante, l’incidente non ha avuto conseguenze particolari per il conducente. L’uomo, infatti, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo del mezzo prima dell’arrivo dei soccorritori, evitando di rimanere intrappolato all’interno della cabina dopo il ribaltamento.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha immediatamente preso in carico il camionista per prestargli le prime cure e verificarne le condizioni. I sanitari hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari, mentre nell’area dell’incidente venivano avviate le operazioni per mettere in sicurezza il tratto interessato.

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Pesanti ripercussioni sulla viabilità

La presenza dell’autoarticolato coricato al centro della strada ha provocato inevitabili problemi alla circolazione sulla Sp 315. Le dimensioni del mezzo hanno infatti reso difficoltoso, se non impossibile, il normale transito dei veicoli, rendendo necessaria la gestione del traffico durante gli interventi di soccorso e di recupero.

Particolarmente delicate anche le operazioni necessarie per rimuovere il tir e liberare la carreggiata. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire che cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo pesante lungo il collegamento tra Castelletto Cervo e Masserano.

Foto di un lettore, che ringraziamo

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