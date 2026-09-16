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Oggi l’ultimo saluto all’imprenditore morto mentre giocava a padel
Fabrizio Merlin aveva 68 anni. E’ stato fulminato da un malore improvviso nella giornata di domenica.
Si celebrano oggi, mercoledì 16 settembre, alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Vercelli i funerali di Fabrizio Merlin, il 68enne morto improvvisamente domenica pomeriggio mentre stava giocando a padel al Relais Santo Stefano di Sandigliano. Familiari, amici e conoscenti si ritroveranno per accompagnarlo nell’ultimo saluto.
La scomparsa di Merlin ha suscitato profondo cordoglio per la rapidità con cui si è consumato il dramma. Nato a Vercelli il 13 agosto 1958, aveva compiuto 68 anni da poco più di un mese. Lascia la mamma Paola, la sorella Cristina, i nipoti Simone e Diletta e gli altri parenti, che in queste ore stanno ricevendo la vicinanza di quanti lo conoscevano.
Il malore durante una partita
Il dramma si è verificato domenica intorno alle 16.30. Merlin si trovava sul campo da padel del Relais Santo Stefano quando, durante una partita, è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.
È quindi partita immediatamente la richiesta di soccorso. Quello che doveva essere un normale pomeriggio dedicato allo sport si è trasformato in pochi istanti in una situazione di emergenza, davanti alle persone presenti nella struttura, che hanno assistito con apprensione all’arrivo dei sanitari e ai tentativi di salvargli la vita.
Inutili le manovre di rianimazione
Al Relais Santo Stefano è intervenuta un’ambulanza medicalizzata proveniente da Cossato. Il personale del 118 ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, cercando in ogni modo di far ripartire il cuore del 68enne. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, per Merlin non è stato possibile fare nulla.
Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti previsti. Gli elementi raccolti hanno ricondotto il decesso a cause naturali, escludendo quindi altre circostanze legate alla morte dell’uomo. Il corpo è stato successivamente affidato alla famiglia per consentire l’organizzazione delle esequie.
Vercelli si stringe alla famiglia
Ieri pomeriggio è stato recitato il rosario alla Casa funeraria Vercelli di Caresanablot, primo momento di raccoglimento prima delle esequie di oggi. Questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe, parenti e amici avranno invece l’occasione di riunirsi ancora una volta attorno alla famiglia e ricordare Fabrizio Merlin.
Resta lo sgomento per una morte arrivata senza preavviso, mentre il 68enne stava praticando uno sport e trascorrendo alcune ore di svago. Dopo il dramma vissuto domenica a Sandigliano, oggi il dolore si sposta nella sua Vercelli, dove sarà celebrato l’ultimo saluto.
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