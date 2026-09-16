Oggi l’ultimo saluto all’imprenditore morto mentre giocava a padel

Si celebrano oggi, mercoledì 16 settembre, alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Vercelli i funerali di Fabrizio Merlin, il 68enne morto improvvisamente domenica pomeriggio mentre stava giocando a padel al Relais Santo Stefano di Sandigliano. Familiari, amici e conoscenti si ritroveranno per accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La scomparsa di Merlin ha suscitato profondo cordoglio per la rapidità con cui si è consumato il dramma. Nato a Vercelli il 13 agosto 1958, aveva compiuto 68 anni da poco più di un mese. Lascia la mamma Paola, la sorella Cristina, i nipoti Simone e Diletta e gli altri parenti, che in queste ore stanno ricevendo la vicinanza di quanti lo conoscevano.

Il malore durante una partita

Il dramma si è verificato domenica intorno alle 16.30. Merlin si trovava sul campo da padel del Relais Santo Stefano quando, durante una partita, è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.

È quindi partita immediatamente la richiesta di soccorso. Quello che doveva essere un normale pomeriggio dedicato allo sport si è trasformato in pochi istanti in una situazione di emergenza, davanti alle persone presenti nella struttura, che hanno assistito con apprensione all’arrivo dei sanitari e ai tentativi di salvargli la vita.

Inutili le manovre di rianimazione

Al Relais Santo Stefano è intervenuta un’ambulanza medicalizzata proveniente da Cossato. Il personale del 118 ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, cercando in ogni modo di far ripartire il cuore del 68enne. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, però, per Merlin non è stato possibile fare nulla.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti previsti. Gli elementi raccolti hanno ricondotto il decesso a cause naturali, escludendo quindi altre circostanze legate alla morte dell’uomo. Il corpo è stato successivamente affidato alla famiglia per consentire l’organizzazione delle esequie.

Vercelli si stringe alla famiglia

Ieri pomeriggio è stato recitato il rosario alla Casa funeraria Vercelli di Caresanablot, primo momento di raccoglimento prima delle esequie di oggi. Questa mattina, nella chiesa di San Giuseppe, parenti e amici avranno invece l’occasione di riunirsi ancora una volta attorno alla famiglia e ricordare Fabrizio Merlin.

Resta lo sgomento per una morte arrivata senza preavviso, mentre il 68enne stava praticando uno sport e trascorrendo alcune ore di svago. Dopo il dramma vissuto domenica a Sandigliano, oggi il dolore si sposta nella sua Vercelli, dove sarà celebrato l’ultimo saluto.

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