Borgosesia 220 ragazzi al centro estivo | TUTTE LE FOTO DEI GRUPPI

Borgosesia 220 ragazzi al centro estivo

Per più di duecento giovani borgosesiani è iniziato il centro estivo. Da lunedì il numeroso gruppo di alunni sta partecipando al grest organizzato dal Comune. Sono 220 i giovani che stanno trascorrendo le giornate nei locali della scuola primaria del centro e alla scuola dell’infanzia di via Giordano.

A organizzare le giornate del centro estivo sono gli animatori dell’associazione Meraviglia.

Il festival dei talenti

Alla scuola primaria del centro è in corso il centro estivo per studenti della primaria e della media: il tema è “Talent’s world, il festival dei talenti”: ogni settimana i bambini scopriranno, con giochi e attività, i talenti di arte, musica, sport, scienza ed ecologia, moda, spettacolo e teatro.

I più piccoli, quelli della scuola dell’infanzia, si trovano invece nei locali dell’istituto scolastico di via Giordano: il tema per loro è “A little star, ogni bambino può ballare come una stella se scopre il talento che è”. Per tutti le attività si concluderanno venerdì 29 luglio.