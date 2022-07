Borgosesia accoglie don Daniel Corrias: sarà responsabile dell’oratorio

Borgosesia accoglie don Daniel Corrias. Da settembre si occuperà dell’oratorio. Seguiva già le attività oratoriali affiancando come diacono don Massimiliano Cristiano, che si trasferisce a Galliate

La comunità parrocchiale di Borgosesia ha accolto in occasione della messa della ricorrenza patronale dei santi Pietro e Paolo il sacerdote che a breve si occuperà della gestione dell’oratorio cittadino. Non è una novità assoluta, in quanto don Daniel Corrias seguiva già da qualche mese le attività oratoriali, affiancando da diacono don Massimiliano Cristiano.

Don Daniel, classe 1994, originario della Sardegna ma proveniente da Pieve Vergonte, è stato ordinato sacerdote a inizio giugno completando il suo percorso di preparazione. L’ordinamento è avvenuto durante la celebrazione presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla nella cattedrale di Novara. Durante l’anno di diaconato, da ottobre affiancava don Massimiliano nella gestione delle attività per bambini e ragazzi, incarico che assumerà personalmente da inizio ottobre. L’accoglienza ufficiale è stata mercoledì durante la messa patronale dei santi Pietro e Paolo. Non avrà dunque bisogno di presentazione don Daniel, come ha evidenziato il vicario generale don Fausto Cossalter rivolgendosi ai borgosesiani: «Conoscete già bene don Daniel e lui stesso ha iniziato a conoscervi, avendo vissuto il suo anno di diaconato a Borgosesia soprattutto in oratorio».

Per un sacerdote che prende servizio, un altro che saluta. È proprio don Massimiliano Cristiano a lasciare Borgosesia, atteso nel nuovo incarico di parroco a Galliate. Giunto in città sette anni fa come coadiutore di don Ezio Caretti prima e di don Gianluigi Cerutti, si è dedicato alla cura della pastorale giovanile. «Ora – ha scritto il vescovo Franco Giulio Brambilla nella lettera alle comunità – inizia una nuova fase della sua vita sacerdotale assumendo la responsabilità della parrocchia di Galliate raccogliendo il testimone da don Ernesto Bozzini». Lascerà Borgosesia a fine settembre per intraprendere a ottobre il nuovo incarico.

In foto don Daniel Corrias nel giorno della sua ordinazione sacerdotale con il vescovo della diocesi novarese Franco Giulio Brambilla.

