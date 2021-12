Borgosesia contributi per gli affitti: c’è il bando

Borgosesia contributi per gli affitti: tanti i comuni valsesiani interessati.

Borgosesia contributi per gli affitti

Bando per il contributo alle locazioni: il documento è stato pubblicato sul sito del Comune di Borgosesia ed è attivo fino al 28 dicembre. La possibilità riguarda residenti di tutti i comuni valsesiani dei quali Borgosesia è capofila. I Comuni individuati dalla Regione Piemonte sono Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rimella, Rossa, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

I requisiti

Il bando prevede l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021. Per accedere al bando, occorre presentare il modello Isee, il contratto di locazione registrato e le ricevute di pagamento. La domanda va consegnata in forma cartacea all’Ufficio protocollo del Comune di residenza.