Borgosesia festeggia i 104 anni di Mafalda Garbi

Borgosesia festeggia i 104 anni di Mafalda

Una lunga vita trascorsa tra il Veneto e la Valsesia e tutta dedicata alla famiglia. Venerdì 16 agosto “mamma Mafalda” ha festeggiato i 104 anni, un’età invidiabile raggiunta oltretutto in buona forma e con una memoria di ferro. Figli e parenti le hanno dedicato una piccola festa nella sua casa in via delle Fontane ad Aranco. La pluricentenaria gode di buona salute, tranne qualche inevitabile problema alla vista e all’udito, anche se non esce più di casa.

Arrivati da Rovigo

Mafalda Garbi è nata il 16 agosto 1915 a Contarina in provincia di Rovigo; era la più piccola di cinque sorelle. Nella località veneta (che fa capo al comune di Porto Viro) ha vissuto per molti anni, dedicandosi ai lavori in campagna, sino a che con il marito Adelio Bovolenta decisero di trasferirsi. E la scelta cadde su Borgosesia, dove il marito aveva trovato lavoro. I coniugi arrivarono a Borgosesia nel 1963 andando ad abitare ad Aranco, insieme ai sei figli (Marino, Adriana, Loredana, Ariella, Adriano e Sandra). E ad Aranco, Mafalda Garbi, rimasta vedova quarant’anni fa, ha sempre vissuto, e lo fa ancora oggi, accudita da una delle figlie.