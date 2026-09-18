Dolore a Roasio: è morto il sindaco Gianmario Taraboletti. Dramma nella Bassa Valsesia per la tragica notizia.

Dolore a Roasio: è morto il primo cittadino

È giunta in questi minuti la notizia della tragica scomparsa del primo cittadino. A soli 47 si è spento lasciando un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano.

A ricordarlo è il vice sindaco Daniele Baglione: “Gianmario Taraboletti, il Sindaco di Roasio, era ben più di un amico.

Una persona per bene, un grande Sindaco innamorato della sua Comunità.

Ci eravamo appena sentiti per il suo asilo, appena visti a Luva ed eravamo concordi su ogni passo da compiere, insieme, per il nostro bel territorio.

Un padre e un marito modello, fiero dei suoi figli.

Mi spiace immensamente per lui.

Mi spiace immensamente per la sua famiglia e per la sua Comunità.

Non ho altre parole, ora, se non un’enorme tristezza nel cuore”

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