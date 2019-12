Borgosesia ricorda Pinuccia: parrucchiera appassionata di montagna e folklore. Tanti amici hanno portato il loro saluto a Maria Giuseppina Sterna.

Borgosesia ricorda Pinuccia: parrucchiera appassionata di montagna e folklore

Aveva 82 anni: parrucchiera in pensione, era molto legata al Cai e al gruppo folkloristico cittadino.

Pinuccia Sterna abitava in via Vittorio Veneto, dove per anni aveva avuto il salone di parrucchiera insieme alla sorella Maddalena. La donna ha lasciato la figlia Monica.

Ricordi

Sono i soci della sottosezione Cai di Borgosesia a rivolgerle un affettuoso saluto: «Ricordiamo Pinuccia per il suo entusiasmo e l’intraprendenza nel progettare uscite in montagna e nell’adempiere alle diverse attività della sottosezione: dall’organizzazione delle gite sociali all’accoglienza degli ospiti in occasione di diverse manifestazioni. Rimarranno sempre nei nostri ricordi i trekking tra montagna e mare da lei organizzati, gli incontri, sempre molto conviviali con altri gruppi associativi, come ad esempio il Cai ligure, a volte “in costume valsesiano”. Pinuccia amava la montagna che pure le aveva dato un grande lutto, ma anche la gente di montagna in cui ha trovato amicizia e solidarietà. Per anni la sua grande passione è stata lo sci: per molti anni è stata l’anima delle nostre gite sciistiche sulle piste di Piemonte, Francia e Svizzera e ci piace ricordare la sua tenace collaborazione alle gare di sci al Monte Tovo negli ultimi decenni del secolo scorso»