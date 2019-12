Borgosesia sprofonda l’asfalto in via Vittorio Veneto

Borgosesia sprofonda il manto stradale in via Vittorio Veneto: la causa del cedimento potrebbe essere un’infiltrazione.

Borgosesia sprofonda la strada

Problemi sulla carreggiata in via Vittorio Veneto: si è aperto un buco nell’asfalto. L’area è ora transennata per ragioni di sicurezza. Si stanno valutando i tempi per il ripristino. La fenditura si è evidenziata lunedì mattina, all’altezza dell’ex sede dell’Enel. Si tratta di un buco delle dimensioni di una trentina di centimetri, ma abbastanza profondo. La causa è da attribuire con ogni probabilità a infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo (originate forse dalla perdita di qualche tubo) che hanno finito per erodere il manto dell’asfalto.

La segnalazione

Segnalata la situazione in municipio, la zona è stata delimitata con new jersey per scongiurare il passaggio di auto e mezzi pesanti che potrebbero peggiorare la situazione. Ne consegue un limitato restringimento della carreggiata, che non impedisce la normale viabilità. Si dovrà comunque intervenire in tempi brevi per il ripristino delle condizioni di sicurezza: l’intervento sarà avviato dopo che i tecnici abbiano verificato le condizioni di consistenza sotto il manto stradale.

Un altro cedimento

Un cedimento si è verificato anche in via fratelli Antongini, in questo caso non riguarda la sede stradale, ma il marciapiede a lato della chiesa di Santa Marta: è stato posato un dissuasore per evitare problemi ai passanti. Resta da verificare anche la situazione in piazza Martiri, nel tratto tra i giardini e la Torre campanaria, dove sono malferme (e delimitate da new jersey) alcune delle lastre della nuova pavimentazione.