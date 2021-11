Borgosesia tra i primi dieci centri piemontesi per quota di vaccinati. Indagine di Repubblica tra i centri della Regione. Prarolo al primo posto.

In estate il Comune aveva deciso di offrire palestra e piscina gratis agli over 60 che decidevano di vaccinarsi. Difficile dire se siano i risultati di questa campagna, sta di fatto che attualmente la città di Borgosesia è tra le prime dieci del Piemonte per percentuale di cittadini vaccinati. La quota è di 11.377 vaccinati, pari all’87,04 per cento dei residenti oltre i 12 anni.

Ai lati della classifica

Al primo posto per percentuale di cittadinanza vaccinata c’è un altro centro della provincia di Vercelli: si tratta di Prarolo, con il 95 per cento di vaccinati. Qui ha sicuramente influito la presenza di una casa di riposo, e il fatto che il paese sia di dimensioni modeste.

Così come è piccolo anche il centro meno vaccinista del Piemonte: 83 residenti, 70 over 12, di cui appena 32 vaccinati, pari al 43,84 per cento. Di questi, solo quattro hanno avuto la terza dose.