Borgosesia tutti bocciati al concorso per vigili urbani. Nessuno dei 35 candidati ammessi alla prova scritta è riuscito a ottenere il punteggio sufficiente.

Borgosesia tutti bocciati al concorso per vigili urbani

Si è conclusa con un nulla di fatto la prova finale del concorso per 2 posti di agente di polizia municipale, per un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella polizia locale della città. Dei 35 candidati che hanno affrontato la seconda prova nessuno ha raggiunto il quorum dei 21/30 richiesti: «Al concorso si erano iscritti in 68 – spiegano dalla segreteria – alla preselezione erano risultati idonei 46, di questi 40 erano stati ammessi alla prima prova e 38 si sono presentati. Alla seconda prova scritta si sono presentati in 35, ma purtroppo nessuno ha superato il concorso».

Candidati anche arrivati da altre Regioni

I candidati iscritti provenivano per lo più dal territorio, ma c’era anche chi arrivava dalla Toscana, dall’Emilia e addirittura dalla Sicilia. Ora il Comune predisporrà un nuovo bando, che arriverà in tarda primavera, e l’iter ricomincerà con l’auspicio di trovare i candidati idonei ad affiancare il Comandante Ruggero Barberis Negra, di Valdilana, già Comandante a Ponderano e che è alla guida della Polizia Municipale di Borgosesia dall’1 gennaio.

«Ci riproveremo»

«La polizia punicipale è un elemento di grande rilievo nella tutela dell’ordine e nel controllo della città – commenta il Sindaco Paolo Tiramani – il concorso è impegnativo perchè cerchiamo persone serie e preparate a cui affidare la sicurezza dei nostri concittadini. Le domande sono state numerose, sono certo che al prossimo appello individueremo i soggetti giusti per completare il team guidato dal nostro nuovo comandante, a cui auguro buon lavoro».