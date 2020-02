Casa salute Varallo: tavolo di lavoro per potenziare il servizio

Casa salute di Varallo: nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo da parte dei vertici regionali e provinciali.

Casa salute Varallo, la visita

Si è tenuto nei giorni scorsi il primo di alcuni incontri in merito alla Casa della salute di Varallo. I nuovi vertici di Regione e Provincia sono stati sul posto per valutare insieme all’Azienda sanitaria di Vercelli un futuro potenziamento del servizio. Il presidente della IV Commissione consiliare sanità della Regione Piemonte, Alessandro Stecco, il consigliere regionale del territorio Angelo Dago, con il presidente della Provincia di Vercelli, nonché sindaco di Varallo, Eraldo Botta, e il direttore generale dell’Asl Vercelli, Chiara Serpieri, hanno visitato la struttura sanitaria di via Calderini, ricavata anni fa in quella che era l’ala principale dell’ex ospedale Santissima Trinità.

«Potenzialità ridotte negli anni»

«Dopo le elezioni dello scorso anno, l’amministrazione comunale di Varallo ha dato tempo alla nuova giunta di insediarsi – spiega in una nota il sindaco Eraldo Botta -, assumendo le informazioni utili a conoscere la situazione della nostra Casa della salute che, grazie a una Regione targata Pd, negli anni ha visto ridursi in maniera rilevante le proprie potenzialità. Ora quella stagione disastrosa per la nostra Valsesia, rappresentata da immobilismo e disinteresse, è finalmente terminata e oggi “stonano” le prese di posizione dei rappresentanti territoriali del Pd».

Per i vertici regionali e provinciali «ieri sono stati fissati due momenti importanti per il futuro della Casa della salute di Varallo e dell’ospedale di Borgosesia, che restano al centro della nostra attenzione», puntualizza Botta.

Gli incontri

Si tratta di due incontri programmati per il 19 e il 26 febbraio, rispettivamente a Vercelli e a Varallo. «Il 19 febbraio nella sala riunioni dell’ospedale Sant’Andrea – spiega l’amministratore varallese – analizzeremo, alla presenza ancora del consigliere Stecco e dei vertici Asl di Vercelli, le problematiche della Casa della salute per migliorarne la fruizione, attraverso una nuova segnaletica più funzionale per gli utenti e l’inserimento di nuove visite specialistiche». Tra le novità che si vorrebbero introdurre tra i servizi attualmente erogati, quello ecografico con la presenza una volta a settimana di un tecnico radiologo.

Medici di famiglia

Il 26 febbraio nella sede municipale di Varallo sarà invece la volta di un incontro a livello locale al quale saranno invitati i medici di base e grazie alla partecipazione del consigliere regionale Stecco, si cercherà di capire insieme come utilizzare in modo più articolato ed efficace la Casa della salute», prosegue Botta, che aggiunge: «L’ottimismo del consigliere Stecco unito alla sua comprovata esperienza di medico, specializzato in radiodiagnostica e scienza delle immagini e in neurologia, nonché professore associato in radiologia presso l’Università del Piemonte Orientale, ci conforta sulle migliori strategie che potremo mettere in campo a favore della Sanità valsesiana».