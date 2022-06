Case popolari: dal Pnrr in arrivo 13 milioni di euro.

In Piemonte sono in arrivo quasi 13 milioni del Pnrr per la riqualificazione energetica delle case popolari: lo annuncia l’assessore alla Casa della Giunta Cirio, Chiara Caucino, sottolineando che i fondi finanzieranno interventi dei Comuni e delle Atc.

Al Piemonte Nord andranno 2,61 milioni, al Piemonte Centrale 7,15 milioni e al Piemonte Sud 3,06 milioni.

Si tratta del 15% circa degli 84,5 milioni previsti dal Piano.

“Fondamentali – sottolinea Caucino – sono ora le tempistiche: il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento”.

“E’ un piano molto ambizioso – sottolinea – che risolverà almeno in gran parte i deficit strutturali dell’edilizia residenziale pubblica. Coinvolgerà in tutto il Piemonte 1914 abitazioni, con l’obiettivo del risparmio del 35% del consumo medio per ogni alloggio”.

“La soddisfazione di veder concretizzare i progetti con lo stanziamento della prima tranche di risorse – aggiunge – mi ripaga di tutti gli sforzi compiuti in questa corsa contro il tempo, che non è ancora terminata. I mei uffici di via Bertola e i miei ottimi dirigenti e funzionari sono a disposizione per dirimere qualsiasi dubbio: esorto chi ne avesse a contattarli per evitare di perdere un treno che difficilmente passerà una seconda volta”. (ANSA).