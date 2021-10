Casi Covid in leggero aumento, ma il Piemonte si conferma zona bianca. Un rimbalzo dovuto anche al boom di tamponi dopo il 15 ottobre.

Il pre-report settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute e Iss colloca il Piemonte ancora una volta in zona bianca. E’ stato registrato un aumento dei casi Covid (anche per l’aumento esponenziale dei tamponi dopo il 15 ottobre), ma il tasso di occupazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere resta assolutamente contenuto.

I dati

Nella settimana 18-24 ottobre, in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 0.91 a 1.08, ma la percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1 per cento e resta stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari, che per entrambi è del 3 per cento (tra le più basse in Italia).

Resta ampiamente sotto la soglia di allerta anche il valore dell’incidenza, che si attesta ad oggi a 36,16 casi ogni 100 mila abitanti. La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, concorrono favorevolmente a mantenere la regione Piemonte in zona bianca.