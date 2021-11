Cavallirio mette all’asta 600 quintali di legna

Indetta nel municipio di Cavallirio, in via Ranzini 4, per il 3 dicembre alle 9, una gara di asta pubblica per la vendita di materiale legnoso, in prevalenza misto di latifoglie di robinia, per un totale di circa 600 quintali.

Cavallirio mette all’asta

Il prezzo base della vendita è fissato a 1800 euro. Saranno ammesse solo offerte in aumento sulla base d’asta. Gli interessati dovranno fare pervenire l’offerta, per posta o brevi manu all’ufficio protocollo, non più tardi del 2 dicembre. Occorre anche una quietanza bancaria, comprovante il deposito di 180 euro, pari al 10% del valore della stima.