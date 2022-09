Centro incontro Borgosesia elegge Francesca Zanardi “lady” dell’anno

Il Centro incontro “Allegra” ha scelto la sua lady. Francesca Zanardi eletta alla festa di Ferragosto

Centro incontro Borgosesia elegge Francesca “lady” dell’anno

Anche quest’anno, in occasione del pranzo di Ferragosto, il Centro incontro “fratelli Allegra” ha eletto la sua “Lady”. È una iniziativa ideata da qualche anno con cui si vuole rendere omaggio a una delle socie che partecipano alle attività del sodalizio. E così, “Lady centro Allegra 2022” è stata eletta Francesca Zanardi, classe 1953, di Borgosesia. La proclamazione è arrivata al termine del pranzo che lunedì 15 ha richiamato nei locali di via Marconi ben ottanta soci. Per i partecipanti c’è poi stata la possibilità di ballare sul terrazzo all’aperto, come avviene ogni domenica pomeriggio con musica dal vivo. Le attività del centro incontro proseguono, e a breve ci sarà il soggiorno marino in Sardegna: partenza l’1 settembre per due settimane di sole e relax.

Francesca Zanardi, “Lady centro incontro 2022”, con Vanda Mattasoglio.

