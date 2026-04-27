Chiuso l’alimentari a Postua: un altro paese che resta senza negozi. La bottega aveva lavorato per 45 anni, diventando anche punto di incontro.

Chiuso l’alimentari a Postua: un altro paese che resta senza negozi

Ha abbassato la serranda a fine marzo lo storico negozio di alimentari di Postua, punto di riferimento per generazioni di residenti e meta abituale anche per i villeggianti francesi. Un’attività nata nel 1979 grazie all’iniziativa di Mirella Margutti e portata avanti negli ultimi anni dalla figlia Emanuela Bertallo.

La bottega, situata all’ingresso del paese, vicino al bar Dei Tigli, era molto più di un semplice esercizio commerciale: tra scaffali di pane, latte, generi alimentari e prodotti per la casa, si intrecciavano relazioni e momenti di socialità. Un luogo dove gli anziani si ritrovavano quotidianamente per scambiare due parole e dove, soprattutto nei periodi di festa e durante l’estate, arrivavano anche turisti d’Oltralpe alla ricerca di prodotti tipici.

LEGGI ANCHE: Si arrende l’unico negozio di Guardabosone: tanti costi e pochi clienti

Una festa per ringraziariare Mirella ed Emanuela

Con il raggiungimento della pensione da parte di Emanuela – e con mamma Mirella, oggi 87enne, già da tempo lontana dall’attività ma sempre presente dietro al bancone per dare una mano – si chiude così una lunga storia familiare e commerciale, profondamente legata alla vita del paese.

La comunità di Postua ha voluto rendere omaggio alle due donne organizzando un momento di festa nella palestra comunale. «Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni – ha detto Emanuela –. Il negozio era anche un importante punto di incontro per il paese».

Troppe tasse, difficile andare avanti

Una scelta, quella della chiusura, maturata anche alla luce delle difficoltà crescenti per le piccole attività, tra costi di gestione e pressione fiscale. «È stato un lavoro molto gratificante – hanno sottolineato madre e figlia –. Siamo felici di aver dato questo servizio alla comunità».

Con la fine dell’alimentari, Postua perde non solo un negozio, ma anche uno spazio di socialità che per oltre quattro decenni ha rappresentato un presidio fondamentale per la vita quotidiana del paese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook