Borgosesia sceglie il nuovo Peru: nel 2027 il re del Carnevale sarà Gabriele Petti

Il comitato carnevale di Borgosesia ha annunciato nei giorni scorsi il nome del nuovo Peru Magunella che guiderà l’edizione 2027 dello storico Carnevale di Borgosesia. A raccogliere il testimone di Carlo Minoli, protagonista della maschera maschile per dieci anni consecutivi, sarà il giovane borgosesiano Gabriele Petti. Contestualmente è stata confermata per il terzo anno consecutivo Cristina Malagutti nel ruolo della Gin, una delle figure simbolo della manifestazione cittadina.

Un volto giovane per una tradizione storica

La scelta del nuovo Peru rappresenta un passaggio importante per il Carnevale di Borgosesia, evento che ogni anno richiama migliaia di persone e che affonda le sue radici nella storia popolare della città. Dopo un decennio segnato dalla presenza di Carlo Minoli, il comitato ha deciso di affidare il ruolo a un volto giovane e conosciuto nell’ambiente carnevalesco locale.

Gabriele Petti, nato nel 2000 e residente a Borgosesia, ha infatti già maturato esperienza all’interno del mondo del carnevale cittadino grazie alla partecipazione nel comitato carnevale di Ciciola. Nella vita professionale svolge l’attività di libero professionista come termotecnico, ma da sempre coltiva una forte passione per le tradizioni e gli eventi del territorio.

Il passaggio di testimone dopo dieci anni

L’uscita di scena di Carlo Minoli chiude un lungo capitolo della storia recente del Carnevale di Borgosesia. Per dieci anni il Peru Magunella ha avuto il suo volto, accompagnando sfilate, cerimonie ufficiali e momenti simbolici che hanno contribuito a mantenere vivo uno degli appuntamenti più sentiti della Valsesia.

Il cambio generazionale annunciato dal comitato rappresenta quindi non soltanto una novità organizzativa, ma anche un segnale di continuità. L’obiettivo resta quello di preservare il forte legame tra il Carnevale e la comunità borgosesiana, valorizzando al tempo stesso nuove energie e nuove figure capaci di coinvolgere le giovani generazioni.

Confermata Cristina Malagutti nel ruolo della Gin

Accanto al nuovo Peru ci sarà ancora Cristina Malagutti, riconfermata nel ruolo della Gin per il terzo anno consecutivo. Una scelta che garantisce continuità e stabilità alla coppia simbolo del Carnevale di Borgosesia, diventata negli ultimi anni un punto di riferimento per i tanti appassionati della manifestazione.

Il Carnevale borgosesiano continua infatti a essere uno degli eventi più rappresentativi del territorio, celebre per le sue tradizioni, i personaggi storici e il coinvolgimento popolare. L’annuncio ufficiale delle maschere per il 2027 segna così l’inizio di un nuovo percorso verso un’edizione che promette già entusiasmo, partecipazione e forte identità locale.

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