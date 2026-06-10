Lacrime sul lago d’Orta: è morto il ragazzo soccorso al lido di Gozzano

È morto nella notte il ragazzo di 18 anni recuperato nel pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno, nelle acque del lago d’Orta, davanti al Lido di Gozzano. Il giovane, residente a Baraggia di Gozzano, era stato trasportato in condizioni disperate al Cto di Torino dopo il soccorso scattato intorno alle 16.25.

Il tuffo e i primi soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva raggiunto il pontile esterno della spiaggia privata passando da via Canneto. Dopo essersi immerso in acqua con le pinne, non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l’allarme tra le persone presenti nella zona.

Un amico sedicenne si è tuffato senza esitazione, riuscendo a riportarlo a riva all’interno del lido. Il ragazzo era già privo di sensi. Un infermiere presente sulla spiaggia ha iniziato subito le manovre di rianimazione, utilizzando anche il defibrillatore in attesa dei soccorsi.

L’intervento del 118 e il trasferimento

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 di Borgomanero insieme all’elisoccorso decollato da Borgosesia. Dopo le prime cure effettuate direttamente sulla spiaggia, il giovane è stato trasferito in elicottero al Cto di Torino in condizioni gravissime.

I medici hanno tentato per ore di salvargli la vita, ma il suo cuore ha smesso di battere durante la notte. La notizia della morte ha colpito profondamente la comunità di Gozzano, dove il ragazzo viveva insieme alla famiglia ed era molto conosciuto.

Dolore e accertamenti

La tragedia ha lasciato sgomento tra amici, residenti e frequentatori del lago d’Orta. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social, mentre in paese cresce il dolore per una vita spezzata così presto.

Restano ora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione quanto accaduto nelle acque davanti al lido. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze utili a ricostruire ogni fase dell’incidente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook