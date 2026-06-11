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Camion perde il carico dopo lo schianto e “seppellisce” un’altra auto: due morti

Tragedia in Piemonte: coinvolti un tir e due auto, grave incidente con traffico bloccato per ore.

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1 minuto fa

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Due persone hanno perso la vita ieri, mercoledì 10 giugno, in un drammatico incidente avvenuto sulla Provinciale 60 tra Lesegno e Niella Tanaro, in provincia di Cuneo. Coinvolti un camion (che perde il carico a seguito dell’impatto) e due automobili. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’autostrada Torino-Savona e ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso.

Dopo la collisione con una vettura, il tir ha perso il controllo e il carico di ghiaia si è riversato sulla carreggiata, travolgendo una seconda auto in transito. Le vittime sono il conducente del mezzo pesante e l’automobilista della prima vettura coinvolta nello scontro.
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Ferito un anziano automobilista

Un uomo di 90 anni, che si trovava alla guida della seconda auto investita dal materiale caduto dal camion, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Mondovì in codice giallo. Le sue condizioni non sono considerate critiche.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco di Mondovì e Garessio e il personale del 118, intervenuto anche con l’elicottero sanitario. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore.

Strada chiusa e traffico deviato

La Provinciale 60 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Niella Tanaro e il cimitero di Lesegno. Lunghe le code e i disagi alla circolazione durante il pomeriggio.
Foto d’archivio

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