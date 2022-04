Coggiola tornata capitale dell’Enduro: un successo del paese

Coggiola tornata capitale dell’enduro: sul podio Denny Lupato, biker di casa.

Coggiola tornata l’enduro

Gradito ritorno a Coggiola: tornano ad animarsi i percorsi dell’enduro. La vittoria va al biker di casa Denny Lupato che ha chiuso la prova in 18’31. E’ stato un successo il ritorno della Enduro sui sentieri di Coggiola dopo il Covid e dopo che la scorsa edizione era saltata la gara coggiolese. Per Coggiola è stata anche una importante vetrina, sono arrivati concorrenti dalla Romagna, ma anche dalla Lombardia e dalla Toscana. Assente Alex Lupato che era stato bloccato dal Covid e non ha potuto essere della competizione.

La classifica

Per quanto riguarda la classifica seconda piazza per il valsesiano Matteo Raimondi del Team Locca con il tempo di 18’39, terza piazza per Matteo Berta del CicoBikes in 18.47, quindi appena fuori dal podio Tommaso Francardo del Golfodianese in 18.57.

Tra i biker di casa da segnalare ancora Gabriele Brera Molinaro del Team Benini primo della categoria Elmt, 17° assoluto invece Alessio Vercelli del Team Locca, 19° Filippo Masotti del RosasBike. Tra le donne vince Nadine Ellecosta dell’Abetona Gravity in 22’20, seguita da Gloria Scarsi del Romagna E-bike e Alia Marcellini del Valdinievole.

L’evento

Il ritorno della 4Enduro ha portato un pieno di entusiasmo a Coggiola. L’evento organizzato da Coggiola oudoor con la Pro loco di Coggiola ha avuto 450 iscritti in pochi giorni. Entusiasmo anche lungo i sentieri dove non sono mancati gli spettatori pronti a incitare i concorrenti e a immortalarli. L’organizzazione ha proposto un evento dove non è mancato nulla.

Quella di Coggiola era la prima gara della 4Enduro. A completare la manifestazione ci sono altre quattro prove.

I prossimi appuntamenti

La seconda gara si terrà l’8 maggio a Valdilana lungo i percorsi dell’Oasi Zegna da Caulera a scendere verso Trivero. Poche settimane e si torna quindi a pedalare.

Poi terza tappa il 5 giugno a Pogno nei tracciati preparati dai “lupi”. E per finire le ultime due tappe rappresentano una novità: il 17 luglio si corre a Piana di Vigezzo in Ossola, mentre il 9 ottobre a Cumiana. In totale i concorrenti al termine delle cinque prove percorreranno qualcosa come 145 chilometri di discesa, affrontando 35 piste diverse per un dislivello totale di 14.300 metri.