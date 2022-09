Compra Gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione. La fortuna in tabaccheria, il giocatore non credeva ai propri occhi.

Compra Gratta e vinci da 5 euro e vince mezzo milione

E’ una delle più importanti vincite della stagione nel Nord Ovest. L’altro giorno la dea bendata ha fatto tappa in via Veneto a Bollate, un centro a ridosso di Milano. Ed è stata festa grande per una persona che, acquistando un tagliando da 5 euro, ha scoperto di averne vinti ben 500mila.

Una vincita effettivamente straordinaria che ha lasciato senza parole il giocatore, che ha anche chiesto più volte ai titolari della tabaccheria se la vincita fosse reale e se avesse letto male quanto era comparso sul display.

Un vincitore anonimo

La persona ha voluto mantenere l’anonimato ed è andata a casa ancora incredulo: i titolari hanno voluto festeggiare con lui e stampare il tagliando vincente. Nella tabaccheria di via Veneto nei giorni scorsi c’erano state già diverse vincite da mille euro e anche da 500.

